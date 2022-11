https://sputniknews.lat/20221104/el-regreso-de-venezuela-a-la-comunidad-andina-de-naciones-1132149741.html

El regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones

El regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones

Tras la histórica reunión entre los jefes de Estado, Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela en Caracas, en el marco del acercamiento político... 04.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-04T21:54+0000

2022-11-04T21:54+0000

2022-11-04T21:54+0000

américa latina

venezuela

colombia

📰 restablecimiento de las relaciones entre colombia y venezuela

comunidad andina

gustavo petro

nicolás maduro

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1132149559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7d9a443f90fe1ec4405c0e0f8fd65d0c.jpg

"Hemos conversado sobre los temas multilaterales, el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. Buena noticia para Suramérica, buena noticia para la CAN", afirmó el presidente venezolano Nicolás Maduro en rueda de prensa conjunta con su homólogo colombiano Gustavo Petro, en el palacio de Miraflores de la capital venezolana.La reunión entre ambos mandatarios, la primera reunión bilateral en seis años desde la última visita del expresidente colombiano Juan Manuel Santos en 2016 a Caracas, zanjó una de las deudas de la diplomacia sudamericana más importantes en los que va de siglo XXI: el retorno de Venezuela como miembro pleno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).El mandatario colombiano Gustavo Petro, instó a los demás países miembros de la CAN —Bolivia, Perú y Ecuador, junto a Chile como país asociado—, a aceptar la reintegración de la República Bolivariana de Venezuela al bloque supranacional con "todos los poderes, derechos y deberes", junto con recordar el rol fundacional de Venezuela en la CAN en 1969.El 22 de abril de 2006, bajo la presidencia de Hugo Chávez y con Alí Rodríguez Araque como canciller, Venezuela se retira de manera formal de la CAN a modo de protesta, debido a sus objeciones respecto a los Tratados de Libre Comercio que Colombia y Perú negociaron y posteriormente firmaron con los Estados Unidos.¿Qué es la Comunidad Andina?La Comunidad Andina, anteriormente conocida como Pacto Andino, es un organismo internacional pro integración de los países sudamericanos que componen la región andina y es integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y a su vez cuenta con otros países andinos como Chile y Argentina como miembros asociados.Fundada el 26 de mayo de 1969, tras la firma en Colombia del Tratado Constitutivo o Acuerdo de Cartagena de integración subregional andino, "que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece sus mecanismos y políticas, se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido en ese entonces como Pacto Andino, hoy Comunidad Andina", afirma el portal institucional.Los diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI), tienen por objetivo alcanzar "un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana", beneficiosa para sus 115 millones de ciudadanos.El espacio de influencia de la CAN abarca ámbitos tales como, acceso a mercados, integración física, sanidad agropecuaria, cooperación técnica, inversiones y seguridad y movilidad humana.A su vez, el organismo de integración de las naciones andinas proyecta cifras de alrededor de 8.667 millones de dólares en exportaciones intracomunitarias y 136.448 millones de dólares de exportaciones al resto del mundo en 2021, lo que se tradujo en un incremento del 12,5% del PIB de la CAN para el mismo periodo.

https://sputniknews.lat/20221102/historico-colombia-y-venezuela-vuelven-al-cauce-de-su-destino-comun-1132057462.html

https://sputniknews.lat/20221101/maduro-asegura-que-venezuela-y-colombia-tienen-un-destino-comun--1132053847.html

venezuela

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, colombia, 📰 restablecimiento de las relaciones entre colombia y venezuela, comunidad andina, gustavo petro, nicolás maduro, política