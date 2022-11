https://sputniknews.lat/20221104/estos-son-los-puntos-centrales-de-la-reforma-jubilatoria-chilena-1132128280.html

"Las AFP, en esta reforma, se terminan", anunció Gabriel Boric sobre el envío al Congreso de la reforma al sistema de pensiones privado de administración de fondos., que pone fin al modelo de capitalización individual de las AFP surgidas bajo el alero de la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.El proyecto pretende la creación de una nueva institucionalidad capaz de asegurar el acceso universal a la seguridad social, para acceder a una jubilación digna, tal como ha sido reclamado por la ciudadanía como corolario del estallido social de octubre de 2019 y de las últimas elecciones presidenciales.La propuesta contempla el fin de las AFP como único modelo de administración de fondos previsionales de los trabajadores chilenos, mediante la creación de un administrador público de fondos basado en la solidaridad triestamental del futuro ahorro previsional en Chile: trabajador-empleador-Estado.Boric sostuvo que "existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores".Luis Mesina, exvicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y vocero de la Coordinadora 'No más AFP', afirmó en diálogo con Sputnik, que "al Gobierno le interesa mejorar las pensiones, pero al mismo tiempo, y esto no se dijo, le interesa cautelar y consolidar el mercado de capitales chileno. El cual se alimenta con una fracción importante de los salarios, que se conoce como el ahorro previsional".Sistema actualEl sistema actual fue instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en el marco de las reformas neoliberales de shock que se implementaron en Chile en el inicio de la década de 1980 y que fueron consagradas en la Constitución del mismo año que rige en la actualidad, .El sistema desechó el método tradicional de reparto en el que todos los trabajadores y empleadores contribuyen a un fondo común que luego se distribuye entre la masa de jubilados.Se estableció únicamente el ahorro individual del 10% del ingreso del trabajador —más gastos operacionales—, el cual es administrado por las AFP privadas que invierten el ahorro de los trabajadores en el mercado de capitales chileno y extranjero.El trabajador podrá disponer de su jubilación —a los 60 años las mujeres y 65 años los hombres—, depositando su ahorro en una de las siete AFP que existen, que obtienen beneficios millonarios tras invertir esos ahorros en los mercados especulativos de capitales, que suman alrededor del 8% del PIB chileno.Los que se oponen a la decisión del Gobierno de Boric argumentan que el modelo de previsión privado ha sido un pilar en el desarrollo económico de Chile en los últimos 40 años, debido al acceso a liquidez por parte de los grandes grupos empresariales en el país sudamericano.Por el contrario, los detractores del sistema privado advierten que las AFP han beneficiado únicamente a las élites.En 2008, durante la primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010), se implementó una reforma previsional que creó una pensión básica financiada por el Estado, dirigida al 60% más vulnerable de la población que no cotizó o que percibía pensiones bajas. El aporte estatal se amplió en 2021 hasta los 200 dólares mensuales (185.000 pesos chilenos).Seguridad socialEl proyecto de seguridad social propuesto por Boric mantendría las contribuciones individuales y crearía un aporte que aumentaría gradualmente hasta 6% de parte de los empleadores.El Estado contribuiría mediante un programa creado hace pocos años que ya entrega pensiones básicas para jubilados vulnerables, en una nueva modalidad que reconocería el trabajo doméstico y de cuidados.Lo positivo, es que "se transfiere una responsabilidad importante a un órgano público, que es el Instituto de Previsión Social, la única institución en Chile que todavía paga pensiones de las antiguas cajas de previsión. Eso echa abajo esta tesis instalada de que lo privado tiene sentido y lo público es desastroso", destaca Mesina.La propuesta establece que los ahorros previsionales en las cuentas individuales se mantendrán como propiedad individual, podrán ser heredados y no pueden bajo ningún motivo ser expropiados, a diferencia de lo establecido en fake news recientes.El proyecto se encamina al trámite legislativo correspondiente, donde deberá enfrentar una férrea objeción por parte de la mayoría parlamentaria de oposición en ambas cámaras.

