https://sputniknews.lat/20221104/la-narrativa-autoenganosa-que-tiene-eeuu-sobre-la-amenaza-china-1132155840.html

La narrativa autoengañosa que tiene EEUU sobre la "amenaza china"

La narrativa autoengañosa que tiene EEUU sobre la "amenaza china"

Bloquear las exportaciones de chips a China, desplegar armas de última generación, continuar vendiendo armas a la isla de Taiwán, asociarse con fabricantes de... 04.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-04T21:36+0000

2022-11-04T21:36+0000

2022-11-04T21:36+0000

internacional

joe biden

china

washington

taiwán

global times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108520/38/1085203821_0:260:5000:3073_1920x0_80_0_0_c2cc4d83f8011643ffe423c8aac59bbd.jpg

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablo acerca de la postura de Estados Unidos frente a China, durante una reunión con los líderes del Departamento de Defensa el 26 de octubre.El presidente señaló que Estados Unidos tiene que "manejar responsablemente la competencia cada vez más intensa con China" y "tenemos que mantener nuestra ventaja militar dejando en claro que no buscamos un conflicto".De acuerdo con Ding Gang, editor de Global Times esta es una declaración bastante amable de Biden, sin embargo, considera que "bloquear las exportaciones de chips a China, desplegar armas de última generación, continuar vendiendo armas a la isla de Taiwán, asociarse con fabricantes de chips para cortar la cadena de suministro de chips de China y la imposición de sanciones a más de 600 empresas e instituciones chinas, no es una postura cordial".El editor se pregunta: "Si Biden no considera que esto sea un conflicto con China, ¿qué es?"Durante mucho tiempo, los chinos han estado menos preocupados por lo que dicen los altos mandos estadounidenses, porque siempre hablan un buen juego en la superficie, pero en realidad hacen lo contrario.No importa lo afables que puedan sonar las declaraciones de Biden, lo que Washington está haciendo en realidad es crear conflicto y aumentar el conflicto, en lugar de reducirlo.Altos funcionarios del Pentágono están hablando de asegurar la superioridad militar sobre China, aumentar la amenaza militar para China y rodear a China. No se están preparando en absoluto para la prevención de la guerra en la región, sino que constantemente crean tensiones y excusas para su propia intervención militar para empujar a Asia Oriental y el Mar de China Meridional a la guerra, considera el periodista.La atmósfera en la arena política de los Estados Unidos está envenenada por la narrativa autoengañosa de la "amenaza de China", continúa. Según Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, Estados Unidos incluso sugirió que la Unión Europea aproveche las lecciones del régimen de control de exportaciones que Estados Unidos está utilizando para castigar a Rusia y atacar a China.Los estrategas estadounidenses saben muy bien que necesitan crear un "enemigo" y acumular más presión y crear más conflicto con ese "enemigo" para estimular su propio desarrollo, asegura la editorial. Durante su reunión con el embajador de EE. UU. en China, Nicholas Burns, el 28 de octubre, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que las relaciones entre China y EE. UU. se encuentran ahora en un momento crítico."No estamos viendo que Washington haga nada para controlar efectivamente el conflicto ahora. En cambio, se está preparando para crear más conflicto", concluye el autor.

https://sputniknews.lat/20221101/portavoz-chino-eeuu-tiene-un-pensamiento-de-guerra-fria-que-se-opone-a-la-cooperacion-mundial-1132053661.html

https://sputniknews.lat/20221104/alemania-coquetea-con-china-la-postura-de-scholz-levanta-polemica-en-europa-1132121489.html

https://sputniknews.lat/20221103/china-tilda-de-inaceptable-la-injerencia-de-eeuu-en-cooperacion-industrial-chino-alemana-1132110459.html

china

washington

taiwán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, china, washington, taiwán, global times