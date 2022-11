https://sputniknews.lat/20221105/descubren-un-tesoro-vikingo-de-plata-en-una-ciudad-sueca--fotos-1132169154.html

Descubren un tesoro vikingo de plata en una ciudad sueca

Descubren un tesoro vikingo de plata en una ciudad sueca | Fotos

Los arqueólogos descubrieron un tesoro de plata de 1.000 años de antigüedad que contiene varios anillos de cuello, anillos de brazo y monedas de gran belleza

ciencia

arqueología

suecia

europa

vikingos

El tesoro fue encontrado durante una excavación arqueológica de un asentamiento de la época vikinga en la ciudad sueca de Taby, a las afueras de Estocolmo, una zona que se cree que estuvo habitada durante varios cientos de años. Los arqueólogos encontraron más de 20 casas y edificios, los más antiguos datan de alrededor del año 400 d. C., y permanecieron en pie en la época vikinga (800-1050 d. C.) y la primera Edad Media. El tesoro estaba enterrado bajo lo que fue el suelo de madera de un edificio. Las monedas estaban depositadas en una bolsa de lino que, junto con las joyas, se había introducido en una pequeña vasija de cerámica. Además de los anillos de cuello, se encontraron en la vasija de cerámica dos anillos de brazo, un anillo, dos perlas y 12 colgantes de monedas. La razón por la que los habitantes decidieron esconder algunos de sus objetos más valiosos y enterrarlos en el suelo no está clara por el momento, pero existen varias teorías. "Una interpretación común es que la gente escondía y enterraba sus tesoros en tiempos difíciles y tumultuosos. Todavía tenemos que ver si ese fue el caso aquí", destacó el arqueólogo John Hamilton.Las monedas son un ejemplo perfecto de las amplias conexiones y el floreciente comercio que existió en la Escandinavia de la época vikinga. Varias monedas son de origen europeo y representan a países como Inglaterra, Bohemia y Baviera. Además, el tesoro constaba de cinco monedas árabes, llamadas dirhams. Una de las monedas europeas es extremadamente rara y fue acuñada en la ciudad de Rouen, en Normandía (Francia). Data aproximadamente del siglo X de nuestra era. Según el profesor Jens Christian Moesgaard, de la Universidad de Estocolmo, este tipo de moneda se había identificado anteriormente a partir de los dibujos de un libro del siglo XVIII. Los arqueólogos también encontraron en la zona otros objetos, como flechas, molinos portátiles y hermosos anillos amuleto.

suecia

