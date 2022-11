https://sputniknews.lat/20221105/descubren-una-antiquisima-ruta-desde-uruguay-a-panama-con-varias-sorpresas-1132166417.html

Descubren una antiquísima ruta desde Uruguay a Panamá con varias sorpresas

Descubren una antiquísima ruta desde Uruguay a Panamá con varias sorpresas

Nuevos hallazgos sobre las primeras migraciones que poblaron todo el continente americano y en particular a Sudamérica causan estupor en el mundo científico. 05.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-05T02:05+0000

2022-11-05T02:05+0000

2022-11-05T02:25+0000

ciencia

antropología

genoma

neandertal

homínidos de denísova

uruguay

panamá

américa del sur

migración

centroamérica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1131003652_0:17:1920:1097_1920x0_80_0_0_b5feb23abb08c5b7873573511781a927.jpg

Se trata de una ruta migratoria de más de 5.000 kilómetros que une el territorio uruguayo con el panameño y revela datos curiosos sobre la ascendencia de los primeros humanos que viajaron por ella.Con el uso de algoritmos y el estudio genómico de muestras de ADN de restos humanos descubiertos en los sitios arqueológicos Pedra do Tubarao y Alcobaca, en el estado de Pernambuco (nordeste), un equipo de científicos descubrió antiguas rutas migratorias desconocidas hasta el momento de América del Sur y Central.El material genético además de confirmar la existencia de una ruta migratoria norte-sur hacia Sudamérica, aportó por primera vez evidencia de que la migración también se produjo de sur a norte por la costa atlántica.Los estudios indican que hace 1.000 años grupos humanos se desplazaron desde el actual territorio de Uruguay hacia Panamá, separados por 5.277 kilómetros, siguiendo una ruta cercana a la costa del oceáno Atlántico.Las diferencias entre los genomas antiguos a lo largo de la ruta indican que la costa atlántica de América del Sur se pobló después que lo hicieran el Pacífico y la región andina.Los resultados arrojaron más sorpresas: en un genoma antiguo de Panamá encontraron material genético de individuos provenientes de Australasia, región de Oceanía. También hallaron que los antiguos individuos de Uruguay y Panamá tienen ascendencia de las especies neandertal y denisovana.La presencia de genes denisovanos fue una sorpresa para los científicos. "Es fenomenal que la ascendencia del denisovano haya llegado hasta América del Sur", dijo otros de los autores, John Lindo.La investigación, publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B, fue realizada por un equipo multidisciplinario de la Universidad Federal de Pernambuco en Recife, la Universidad Atlántica de Florida (EEUU) y de la Universidad Emory en Atlanta (EEUU).

https://sputniknews.lat/20200425/revelan-los-rasgos-que-hemos-heredado-de-los-neandertales-1091233342.html

uruguay

panamá

américa del sur

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

antropología, genoma, neandertal, homínidos de denísova, uruguay, panamá, américa del sur, migración, centroamérica