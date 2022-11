https://sputniknews.lat/20221105/elon-musk-comienza-cobro-de-8-dolares-por-verificacion-de-palomita-azul-a-cuentas-de-twitter-1132180747.html

Elon Musk comienza con el cobro de 8 dólares por verificar la palomita azul en cuentas de Twitter

Elon Musk comienza con el cobro de 8 dólares por verificar la palomita azul en cuentas de Twitter

Tal como lo anunció, el magnate Elon Musk, quien recientemente adquirió la red social Twitter, comenzó el cobro de verificación con palomita azul para las... 05.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-05T23:56+0000

2022-11-05T23:56+0000

2022-11-06T00:26+0000

tecnología

twitter

elon musk

stephen king

eeuu

apple

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1131361659_0:73:3071:1800_1920x0_80_0_0_5e1545f0990a15791054419d9a1459d2.jpg

La aplicación de Twitter en la tienda digital de Apple comenzó un cobro de 8 dólares al mes para el recurso de identificación, en un momento de turbulencia en la compañía debido a los despidos que ha ejecutado el nuevo propietario en oficinas de todo el mundo.La tienda digital de Apple ofrece verificar nombres de usuarios tal como hacen las celebridades, empresas y políticos.La medida despertó críticas entre distintos tuiteros famosos, como el novelista de terror superventas Stephen King, con casi siete millones de seguidores en la red social, quien amagó con retirarse de la misma si se implementa el cobro."¿20 dólares al mes por mantener mi verificación azul? A la mierda eso, deberían pagarme. Si eso se instituye, me voy como Enron", aseveró el autor de El resplandor."Musk me hace pensar en Tom Sawyer, a quien se le encargó el trabajo de cubrir de cal una cerca como castigo. Tom tima a sus amigos para hacer la tarea por él y que le paguen por el privilegio. Eso es lo que Musk quiere hacer con Twitter. No, no, no", añadió el escritor estadounidense.La actualización de Apple advierte que el pago de la mensualidad por la verificación incluye recortar la publicidad a la mitad, publicar videos más largos y aparecer con posición prioritaria entre el contenido de los usuarios.Además, el propio Elon Musk aseveró que Twitter pronto permitirá vincular formatos largos de texto a los mensajes para no necesitar el uso de capturas de pantalla publicadas para introducir discursos más prolongados.Anteriormente, Musk justificó los recortes de personal bajo la afirmación de que la compañía pierde 4 millones de dólares diarios. Ahora ha figurado la monetización de Twitter y hacerla menos dependiente de la publicidad.La actualización de Twitter advierte que el cobro por verificación se aplicaría en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, como una primera fase de prueba para luego extenderse a nivel mundial.El propio Musk publicó en su cuenta al menos dos memes donde se burla de la objeción de pagar 8 dólares por la identificación de cuenta oficial con palomita azul.

https://sputniknews.lat/20221104/elon-musk-despidio-al-equipo-editorial-de-twitter-encargado-de-contener-la-desinformacion-1132153312.html

https://sputniknews.lat/20221029/elon-musk-si-es-muy-tolerante-usuarios-de-twitter-los-retan-con-mensajes-de-odio-1131966401.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

twitter, elon musk, stephen king, eeuu, apple, 🏛️ compañías