Pentágono: "Competidores como China están superando a EEUU de manera dramática"

Así lo consideró el jefe del Comando Estratégico estadounidense (Stratcom), Charles A. Richard, del Departamento de Defensa del país norteamericano. Consideró que el conflicto en Ucrania no es lo peor para lo que Estados Unidos debería prepararse, sino que tiene que estar listo para mucho más."Esta crisis de Ucrania en la que estamos ahora mismo es sólo el calentamiento. La mayor está por venir. Y no va a pasar mucho tiempo antes de que seamos probados de maneras en las que no hemos sido desafiados en un largo tiempo", expresó en un discurso durante un simposio sobre industria naval submarina."Tenemos que hacer algún cambio rápido y fundamental en la manera en que abordamos la defensa de esta nación. Se los digo, la situación actual está iluminando vívidamente cómo luce la coerción nuclear y cómo tú te levantas o no te levantas ante eso", consideró Richard.El comandante consideró que Estados Unidos debe avanzar su juego disuasorio en materia nuclear o será derribado. "Competidores como China están superando a Estados Unidos y de manera dramática", evaluó.El barco estadounidense, consideró el comandante, está hundiéndose lentamente en la medida en que China está desarrollando posiciones más rápido que el país norteamericano."Mientras estas curvas avanzan, no será cuestión de cuán bueno es nuestro (plan operativo) o cuán buenos son nuestros comandantes o qué tan buenas son nuestras fuerzas, no tendremos suficiente de ello. Y ese es un problema de término muy cercano", ponderó.Richard declaró que Estados Unidos todavía domina en materia de capacidades submarinas, gracias a su flota, pero estimó que es tal vez el único ámbito en que tiene una ventaja de superioridad militar sobre sus oponentes, por lo que el país debe resolver sus problemas de mantenimiento y construir nuevas posiciones estratégicas y de defensa nacional.Estados Unidos, valoró el uniformado, requiere retroceder unos 60 años para recuperar su posición de ventaja, para retomar el momento en que las fuerzas armadas del país eran capaces de hacer las cosas más rápido que ahora.

