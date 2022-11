https://sputniknews.lat/20221106/comenzo-hoy-la-cop27-en-egipto-esto-es-lo-que-tienes-que-saber-sobre-su-agenda-1132189133.html

Comenzó hoy la COP27 en Egipto: esto es lo que tienes que saber sobre su agenda

Este domingo 6 de noviembre arrancó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su edición del 2022 (COP27), en la ciudad egipcia de... 06.11.2022, Sputnik Mundo

La presidencia de la cumbre sostiene que el encuentro debe servir para armonizar esfuerzos globales en materia ambiental, mediante la negociación, planeación e implementación."La crisis climática agravará las amenazas sociales, económicas y ambientales. Así, se necesitan acciones urgentes para atender la crisis climática y fortalecer la implementación de respuestas con la aspiración de crear un planeta resilente", apunta la dirigencia de la cumbre en su sitio oficial.El programa de la cumbre contempla mesas temáticas por día, donde se abordarán problemas de financiamiento que permita la articulación del Acuerdo de París, ciencia, juventud y futuras generaciones, abandono de las emisiones de carbono, adaptación y agricultura, género, agua, sociedad civil, energía, biodiversidad y soluciones.Con la participación de líderes mundiales en los primeros dos días, la COP27 concluirá el 17 de noviembre.Entre las iniciativas que se busca fomentar en la cumbre figuran discusiones en torno a las ciudades como líneas frontales de las afectaciones del cambio climático, proyectos para atender la nutrición, la comprensión del agua como un factor clave en el proceso, la mejora de sistemas agrícolas y de alimentación del mundo, y el manejo de desperdicios para 2050.La COP27 también revisará iniciativas de transición energética para África; análisis de la vulnerabilidad del continente ante los efectos del cambio climático; la relación entre conflictos sociales, desastres naturales y degradación ambiental; el impacto de estos problemas ambientales en las mujeres; planes de inversión para enverdecimiento de África; la protección de la biodiversidad; la reducción de costos de sustentabilidad; coaliciones económicas para el financiamiento y el bmovilidad bajas en emisiones de carbono.Además de la agenda oficial, un análisis de Associated Press (AP) estimó que la localización de la cumbre en un destino de descanso egipcio es más que un refugio pintoresco, pues obedece a una posición estratégica contra el activismo ambiental.En un momento en que grupos de resistencia civil como Just Stop Oil y Last Generation han llamado la atención mediática por sus ataques performativos a cuadros de Vincent Van Gogh y otros artistas, la agencia noticiosa evaluó que la COP27 se desarrolla en un punto fuertemente controlado, aislado de manera natural por el mar Rojo, además.Con ello, estima la agencia, posibles protestas de grupos ambientalistas podrían verse disuadidas.En tanto, la COP27 promete avanzar en aspectos concretos en torno a la mitigación, adaptación, financiamiento, pérdidas y daños relacionados con la amenaza climática.

