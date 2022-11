https://sputniknews.lat/20221106/eeuu-habria-enviado-aviones-de-combate-hacia-iran-para-proteger-a-arabia-saudi-1132183195.html

EEUU habría enviado aviones de combate hacia Irán para proteger a Arabia Saudí

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos envió aviones de combate hacia Irán en medio de informes sobre un inminente ataque iraní contra Arabia Saudí, según The... 06.11.2022, Sputnik Mundo

"Cuando informes de inteligencia recientes advirtieron de inminente ataques iraníes con misiles balísticos y drones contra objetivos en Arabia Saudí, el Comando Central de EEUU envió hacia Irán aviones de combate emplazados en la región del golfo Pérsico como parte de un estado general de alerta elevada de las fuerzas estadounidenses y saudíes", publicó el diario este 5 de noviembre.El periódico no especifica cuándo se llevó a cabo ese despliegue, ni la base desde la cual fueron movilizados los aviones. Según WP, Estados Unidos mantiene 2.500 militares en Arabia Saudí e importantes activos aéreos en la zona, incluidos los aviones de combate F-22 en el reino.El portavoz del Centcom, Joe Buccio, rehusó comentar el envío de aviones hacia Irán. "El Centcom está comprometido con nuestra asociación militar estratégica de larga data con Arabia Saudí. No discutiremos los detalles operativos", dijo.El pasado martes, The Wall Street Journal publicó que Arabia Saudí había compartido información de inteligencia con Estados Unidos advirtiendo de un inminente ataque de Irán contra objetivos en el reino y en la región iraquí de Erbil.El portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, rechazó en términos enérgicos esa información. Según el diplomático, son invenciones de medios occidentales e israelíes que buscan envenenar la atmósfera contra Irán y malograr las tendencias positivas en su relación con los países de la región.

