https://sputniknews.lat/20221106/el-balance-de-poder-no-cambiara-las-armas-de-eeuu-no-ayudaran-a-kiev-a-invertir-la-tendencia-1132184205.html

"El balance de poder no cambiará": las armas de EEUU no ayudarán a Kiev a invertir la tendencia

"El balance de poder no cambiará": las armas de EEUU no ayudarán a Kiev a invertir la tendencia

EEUU comenzó a suministrar el sistema Nasams a Ucrania, informó el asesor del Pentágono, John Plum. Sin embargo, los analistas creen que estos suministros no... 06.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-06T11:59+0000

2022-11-06T11:59+0000

2022-11-06T11:59+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

🛡️ industria militar

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

eeuu

stinger

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108076/63/1080766347_0:0:2700:1520_1920x0_80_0_0_523c8c874af8cc6c696f93aa57831d8e.jpg

Estados Unidos sigue suministrando armas a Kiev, a pesar de las advertencias de Rusia. Ocho sistemas de misiles antiaéreos Nasams destinados a Ucrania ya están "en camino", comunicó Plum, al agregar que ya le había entregado unos 1.400 misiles Stinger previamente.Según varios analistas, el Nasams "no es un mal sistema de defensa aérea con elementos de capacidad para interceptar misiles". Sin embargo, su entrega no podrá resolver fundamentalmente la cuestión de la defensa aérea para Kiev, señaló el experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos Serguéi Ermakov.Sin embargo, el volumen oficialmente declarado de suministros militares occidentales no proporcionará a Kiev una ventaja decisiva en el campo de batalla, consideró Ermakov. "La ventaja está fuera de lugar aquí. La nomenclatura del armamento sugiere que se hace más bien para mantener las FFAA ucranianas a flote. Lo más paradójico es que ahora no se habla en los círculos de expertos occidentales de ninguna victoria estratégica para Ucrania. De hecho, sería contradictorio con los intereses de Occidente porque están tratando de debilitar a Rusia tanto como sea posible en una larga guerra de desgaste", señaló el experto. Según Ermakov, "la ayuda estadounidense se presta en esas proporciones para que las fuerzas armadas ucranianas puedan seguir resistiendo a Rusia". "Pero los estadounidenses no quieren una escalada radical del conflicto porque en tal caso probablemente tendrían que involucrarse directamente en la situación", cree el analista. Por su parte, el experto del Instituto Internacional de Estudios Humanitarios y Políticos Vladímir Brúter expresó una opinión similar. Anteriormente, al comentar otro envío de armas al régimen de Kiev, el embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, subrayó que "la situación es extremadamente alarmante". "Estamos luchando no con los ucranianos, sino con todo Occidente unido, que intenta socavar los cimientos del Estado ruso, agotarnos, sacar todos los recursos económicos y militares y crear una situación en la que Rusia nunca podrá hablar en igualdad de condiciones con los Estados occidentales en la escena internacional", subrayó. Sin embargo, destacó que, independientemente de las acciones de Washington, Rusia conseguiría la victoria.

https://sputniknews.lat/20221029/el-refuerzo-del-control-de-armas-en-ucrania-por-parte-de-eeuu-es-una-distraccion-1131958511.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ industria militar, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, eeuu, stinger, rusia, europa