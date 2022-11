https://sputniknews.lat/20221106/el-expresidente-mexicano-pena-nieto-se-dice-preparado-para-responder-por-su-patrimonio-1132191388.html

El expresidente mexicano Peña Nieto dice estar preparado para responder por su patrimonio

La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó la información a la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que el exmandatario calificó de un absurdo en entrevista con el diario español El País."Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio", declaró quien gobernó México entre el 2012 y el 2018.Peña Nieto obtuvo en 2020 un permiso habitacional en España reservado a grandes inversores, debido a que cuenta con una propiedad en Madrid superior a los 500.000 euros (cerca de 495.950 dólares). Además, renovó la autorización para permanecer en el país europeo al menos hasta 2027, confirmaron fuentes anónimas a la publicación."Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente", dijo el expresidente.Además, aseguró que decidió vivir en España para desligarse de la política mexicana y respetar el tiempo del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, a quien entregó la banda presidencial el 1 de diciembre de 2018.La indagatoria de la FGR contra Peña Nieto se guía por sospechas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Adscrito a la autorización para grandes inversores, el exmandatario tiene permiso de mantener su vida en España gracias a la propiedad que adquirió por 570.000 euros (poco más de 565.000 dólares) y que luego dispuso a la venta.Además, adquirió un chalet en Valdelagua, a unos 40 kilómetros de la capital española, con casi 1 millón de euros de valor. "Esto no es una inversión, el propósito es vivir en ella. No pretendo tener más inversiones en España", aseguró.La propiedad se localiza en un sitio donde también tienen una propiedad los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.Peña Nieto dijo que no busca tramitar la nacionalidad española, si bien podría apelar a ella, a diferencia de su antecesor en el ejecutivo federal mexicano Carlos Salinas de Gortari, quien apeló a su ascendencia sefardí para alcanzar el trámite.La investigación de las autoridades mexicanas subraya que Peña Nieto recibió transferencias bancarias por 26 millones de pesos (alrededor de 1,33 millones de dólares) de México a España a través de un entramado financiero de posible irregularidad.Entonces el exmandatario dijo que aclararía cualquier duda sobre su patrimonio, al que calificó de legal. "Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia", declaró.

