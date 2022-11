https://sputniknews.lat/20221106/financial-times-japon-y-reino-unido-preparan-un-pacto-mayor-de-cooperacion-militar-1132181314.html

Financial Times: Japón y el Reino Unido preparan un pacto mayor de cooperación militar

Financial Times: Japón y el Reino Unido preparan un pacto mayor de cooperación militar

Reino Unido y Japón perfilan la firma de un pacto mayor de defensa para diciembre que permita la cooperación con Estados Unidos en la región Indo-Pacífico y... 06.11.2022, Sputnik Mundo

Dos fuentes anónimas consultadas por el Financial Times, presuntamente vinculadas a la negociación, informaron que los países buscan firmar un Acuerdo de Acceso Recíproco, en un momento en que Estados Unidos ha reconocido a China como su principal desafío geoestratégico, donde además han escalado las tensiones en torno a la Península de Corea.La firma entre Londres y Tokio seguiría una ruta similar a la que trazó Japón en enero al firmar un acuerdo con Australia, además de que Japón se ha enfocado en fortalecer sus alianzas ante una posible confrontación bélica entre China y Taiwán, valoró el medio.El objetivo del acuerdo entre Reino Unido y Japón sería facilitar los ejercicios de logística y cooperación entre ambas naciones, además de asentar un marco legal para simplificar el flujo de tropas entre un territorio y otro.La firma permitiría a las fuerzas armadas británicas desplegarse con mayor facilidad en la región Indo Pacífico, estimó el analista de seguridad asiática Zack Cooper, del think tank American Enterprise Institute, citado por Financial Times.Además, la alianza bilateral contemplaría un desarrollo conjunto de fuerzas de combate aéreo, en un proceso que habría comenzado en mayo de 2022, cuando el primer ministro japonés, Fumio Kishida, visitó a su par británico, entonces Boris Johnson."Esto es parecido a una reacción de ambos ante la presión creciente de China, pero también acerca de la preocupación creciente acerca de la confiabilidad de Estados Unidos", consideró el analista, debido a que, por ejemplo, el expresidente Donald Trump amagó con retirar las tropas estadounidenses de Japón.No obstante las expectativas de cooperación, un exoficial del Departamento de Defensa estadounidense, Christopher Johnstone, dijo que el impacto práctico de una alianza entre Londres y Tokio sería pequeño, toda vez que Japón tiene una menor interacción militar con Reino Unido que con Australia.Financial Times aseveró que Japón también evalúa entablar un pacto de cooperación similar con Filipinas, lo que a evaluación del exfuncionario sería mucho más significativo en términos estratégicos."Probablemente tomaría tiempo de negociación, pero la proyección de una cooperación defensiva más profunda entre Tokio y Manila enviaría un mensaje a China de que la red de alianzas de Estados Unidos en la región se está fortaleciendo", estimó.Además, Estados Unidos ha buscado la ampliación de su presencia militar en Filipinas, lo que podría ser una posición estratégica importante ante una eventual guerra con China a razón de Taiwán.El medio aseveró que las fuerzas armadas estadounidenses ven con buenos ojos que Japón impulse acuerdos de cooperación recíproca porque permitirían más flexibilidad a ambos países en la conducción de ejercicios de entrenamiento coordinado.A esto se suma que en los últimos dos años Japón y Estados Unidos han hecho ensayos de guerra más frecuentes, además de que Tokio está en conversaciones para la compra de misiles Tomahawk a Washington, que le permitirían atacar el este chino en un eventual conflicto bélico.El Departamento de Estado de la Administración Joe Biden asentó esta semana, tras una reunión bilateral entre autoridades japonesas y estadounidenses, que las partes discutieron como un imperativo mantener la paz y la estabilidad en torno al estrecho de Taiwán, la porción marítima que separa a la isla de la China continental.Además, diplomáticos estadounidenses han revisado con Londres la participación que podrían tener las fuerzas británicas ante un eventual choque contra Pekín por la isla taiwanesa.Las fuentes consultadas por Financial Times aseveraron que uno de los motivos que ha comprometido la firma del acuerdo bilateral entre Japón y Reino Unido son los cambios en la política londinense, toda vez que recientemente Liz Truss dimitió como primera ministra, para ser sucedida en el cargo por Rishi Sunat.

