https://sputniknews.lat/20221107/cop27-el-que-contamina-paga-y-este-principio-se-debe-cumplir-1132217407.html

COP27: "El que contamina paga y este principio se debe cumplir"

La posibilidad de compensar a los países que menos contaminan y más sufren los daños del cambio climático es un grito a voces que se discutirá en la Cumbre del Clima de Egipto.

2022-11-07T22:05+0000

La creación de un Fondo de Financiamiento de Pérdidas y Daños, el calentamiento global y la reducción de las emisiones, son temas centrales de la nutrida agenda y desafíos de la Cumbre del Clima . La COP27 se desarrolla desde el domingo 6 hasta el viernes 18 de noviembre en el balneario egipcio de Sharm el-Sheij."Los países llegan rezagados en materia de reducción de emisiones y no están al nivel de lo que la ciencia indica", dijo a Telescopio el mexicano Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México.Los últimos años han sido los más cálidos registrados hasta la fecha, según datos de Naciones Unidas. Y el desafío de no superar los 1,5 grados de aumento de la temperatura en este siglo, con respecto a los niveles preindustriales, se hace cada vez más necesario."Es importante que en esta COP27 en Egipto, los países unifiquen su criterio para entender que el Acuerdo de París [2016] debe ser entendido en este marco de reducir las emisiones globales de tal manera que la estabilización del clima pueda darse evitando que la temperatura ascienda más de 1.5 grados centígrados", agregó.El entrevistado destacó como consecuencia del cambio climático "las migraciones forzadas, las pérdidas de cosechas y el aumento de los conflictos por falta de recursos y la violencia". Un claro ejemplo de esta situación ocurre, por ejemplo, en África."Esto seguirá agravándose si no se toman las medidas necesarias para reducir las emisiones; si no se acepta como el principal problema de la humanidad que debe resolverse cuanto antes", señaló Gustavo Ampugnani.La creciente crisis energética en el contexto de crisis internacional, a raíz del conflicto en Ucrania y de las sanciones de Occidente contra Rusia por su operación militar, aleja cada día más a Europa de cumplir con los compromisos del continente, en relación con la transición energética y la reducción de los combustibles fósiles.Los países más pobres y menos contaminantes padecen los efectos de fenómenos graves como sequías, incendios e inundaciones.Nasha Cuello Cuvelier, licenciada en Ciencias Ambientales y directora de Sustentabilidad sin Fronteras, se refirió a la creación del Fondo de Pérdidas y Daños."El que contamina paga y este principio se debe cumplir", señaló."Cuando hay evidencia científica de que el cambio climático acelera la subida del nivel del mar, con países en riesgo de extinción, especialmente islas, debe haber una compensación a quienes menos contribuyeron al problema pero más lo sufrieron", consideró la especialista belga nacionalizada en Argentina.La promesa de las naciones poderosas del mundo realizada en 2009, de destinar 100.000 millones de dólares anuales a los países más vulnerables a los impactos de estos cambios, sigue sin concretarse.En 2016, los gobiernos de 195 países firmaron un pacto inédito e histórico para combatir el cambio climático. El documento conocido como Acuerdo de París —al firmarse en la cumbre realizada en la capital de Francia— tiene como objetivo limitar el aumento en este siglo de la temperatura global a 2 grados centígrados con relación a los niveles preindustriales, y con la ambición de no superar 1,5 grados.Además, los países se comprometieron a alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir que la cantidad de dióxido de carbono sea equivalente a la absorbida naturalmente por bosques y océanos.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

