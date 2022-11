https://sputniknews.lat/20221107/finlandia-niega-planes-de-desplegar-en-su-territorio-armas-nucleares-1132200019.html

Finlandia niega planes de desplegar en su territorio armas nucleares

Finlandia niega planes de desplegar en su territorio armas nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — Finlandia no planea desplegar en su territorio armas nucleares, declaró el presidente del país, Sauli Niinisto.

Asimismo precisó que no ve señales de que alguien se lo proponga.Finlandia y Suecia firmaron el 5 de julio los protocolos de incorporación en el bloque bélico, que aún deben ser ratificados por los 30 países miembros. Hasta la fecha solo Hungría y Turquía no avalan el proceso de adhesión. Las autoridades de Suecia comunicaron antes que no planean desplegar armas nucleares en su territorio.

