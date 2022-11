https://sputniknews.lat/20221107/meta-planea-despedir-a-miles-de-empleados-segun-medios-1132194077.html

Meta planea despedir a 'miles' de empleados, según medios

Meta planea despedir a 'miles' de empleados, según medios

El conglomerado tecnológico estadounidense Meta Platforms Inc. (anteriormente Facebook Inc., catalogada de extremista y proscrita en Rusia) planea iniciar...

Los próximos "despidos a gran escala" podrían convertirse en la mayor ronda de recortes de puestos de trabajo en el sector tecnológico y podrían afectar a "miles" de personas, comunicó The Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto, pero sin especificar exactamente cuántos de los más de 87.000 empleados de Meta podrían ser despedidos.Las fuentes le revelaron al periódico que el anuncio de los recortes se espera para el miércoles 9 de noviembre y que los funcionarios de la compañía ya les dijeron a los empleados que cancelen los viajes no esenciales a partir de esta semana.The New York Times informó el domingo de que se espera que los despidos comiencen a finales de esta semana. Según el periódico, Mark Zuckerberg, director general de Meta, dijo que la empresa podría volverse "más pequeña" a finales de 2023.

