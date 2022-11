https://sputniknews.lat/20221107/paro-en-bolivia-el-conflicto-escala-en-lugar-de-acercarse-a-una-resolucion-1132216032.html

Paro en Bolivia: "El conflicto escala, en lugar de acercarse a una resolución"

Paro en Bolivia: "El conflicto escala, en lugar de acercarse a una resolución"

El Gobierno instaló la comisión de la mesa técnica para definir la fecha del censo, con apoyos de organismos locales e internacionales. Entre otros, se destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, el rechazo persiste desde el departamento de Santa Cruz como epicentro y se expande.El paro de 17 días en el departamento esteño, considerado "el motor económico" del país sudamericano, confirma la afectación a las metas en la economía nacional de este año.Este es el departamento más grande del país, asimismo productor de más del 50% de los alimentos.Bolivia no logrará crecer al 5,1% previsto y tampoco podrá mantener reducida la inflación en 1,5%, coincidieron economistas consultados por Sputnik.Los comités cívicos de todos los departamentos iniciaron medidas de apoyo al paro impulsado por el comité de Santa Cruz, bastión opositor gobernado por el excandidato presidencial Luis Fernando Camacho.La petición exige que el censo poblacional se realice el año próximo y no en 2024, como estableció el Ejecutivo de Luis Arce tras la suspensión en este mes de noviembre.De la actualización de la información dependen la representación en el Legislativo y la asignación de recursos del Gobierno nacional.A criterio del periodista, "el conflicto va escalando, en lugar de llegar a una resolución. (...) Los camioneros, que trasladan productos de departamento a otro, y de un país a otro, han anunciado bloqueo de carreteras ante la falta de solución ante el problema"."El paro ya afecta a otros departamentos. Hay desabastecimiento de productos mientras otros se encarecen. Por ejemplo, la carne de pollo; en Santa Cruz se produce más de 50% de pollos del país y se nota la escasez en supermercados", indicó Ochoa."Dentro del departamento, por momentos, la situación es caótica. No hay provisiones ni combustible, sumado a hechos de violencia [entre los ciudadanos]", agregó el periodista.El expresidente Evo Morales (2006-2019), y referente del Movimiento al Socialismo (MAS), pidió a la mesa técnica instalada el último fin de semana una rápida solución sobre la fijación de la fecha del censo. Morales pidió "actuar con conciencia y responsabilidad antes de que sea muy tarde".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la expectativa en Chile por el primer viaje que el presidente Gabriel Boric realizará esta semana a La Araucanía.Se trata de la región de enclave del pueblo mapuche, en conflicto histórico con el Estado por las tierras que alguna vez les pertenecieron.Sputnik conversó con Natalia Caniguan, académica mapuche e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e IndígenasPor otra parte, EEUU vive sus horas previas a las elecciones de medio término, con el presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump realizando mitines en busca de votos.En estos comicios se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La instancia también se ve como un referendo, en apoyo o no, hacia el presidente y la Administración en ejercicio.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

