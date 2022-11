https://sputniknews.lat/20221107/todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-los-comicios-de-medio-mandato-de-eeuu-1132214780.html

Todo lo que hay que saber sobre los comicios de medio mandato de EEUU

El electorado estadounidense deberá elegir este 8 de noviembre la renovación de un gran número de escaños en el Senado, la Cámara de Representantes y... 07.11.2022, Sputnik Mundo

En un clima marcado por una inflación récord y la polarización política, el Partido Republicano disputará mayores espacios de decisión al gobernante Partido Demócrata, frente a un Joe Biden desgastado y la perspectiva de que el expresidente Donald Trump, vuelva a la arena para competir nuevamente por la presidencia.¿Qué se decide?Las elecciones intermedias o de medio término, se celebran en noviembre cada dos años, al alcanzar la mitad de la legislatura de cuatro años de un presidente.Este año serán electos 35 de 100 senadores, la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes —la Cámara de Diputados de los EEUU—, y 36 de 50 gobiernos estatales.Estas elecciones sirven popularmente como catalizador de las expectativas o reproches políticos hacia una administración: los votantes aprueban o castigan una gestión votando a favor o en desmedro del partido político en ejercicio, en este caso del Partido Demócrata.El alza inflacionaria, la decisión de la Corte Suprema de revocar el derecho al aborto libre en junio de 2022 o el financiamiento militar al régimen de Kiev por parte de Washington, son algunos de los factores que podrían influir en la votación de republicanos y demócratas.La administración Biden llega a esta prueba electoral con una desaprobación cercana al 54%, en un momento político de creciente polarización, junto a la reaparición del republicano Donald Trump (2017-2021).Las elecciones definen el control del Senado y la Cámara de Representantes. La historia reciente muestra que el partido gobernante —el Partido Demócrata, en la actualidad—, no es respaldado mayoritariamente por la ciudadanía y la frustración con la presente administración puede decantar en el éxito electoral del partido republicano, en un contexto político en el que el actual mandatario de los EEUU ronda en el 40% de aprobación, según los últimos sondeos.Las encuestas se inclinan por los representantes republicanos, tanto en el Senado, como en la Cámara de Representantes y en las gobernaciones a disputar su jefatura. Según indica el proyecto FiveThirtyEight, los republicanos tienen 80% de posibilidades de obtener entre 214 y 246 representantes a la Cámara.Si se confirma el avance republicano, la agenda de Biden para el resto del mandato estará en entredicho, mientras que sus aspiraciones para renovar su mandato por otros cuatro años serían una quimera a luz de los datos electorales actuales.Sobre las proyecciones del actual panorama electoral estadounidense, la prensa local habla de que "habrá que despedirse de cualquier legislación demócrata importante", afirma The New York Times.La ayuda a Ucrania, en peligro"Si los republicanos obtienen más poder, es posible que bloqueen los esfuerzos demócratas para codificar el derecho al aborto y tomar medidas sobre el clima, y que cuestionen la ayuda enviada a Ucrania", sostuvo The New York Times.Hay que recordar que 57 representantes republicanos votaron en mayo en contra del paquete de ayuda de 4000 millones de dólares para Ucrania y en el Senado 11 republicanos se opusieron.Los analistas también hacen hincapié en una de las principales facultades que supone el control del Senado estadounidense: la designación de jueces federales, incluyendo la Corte Suprema.Si el republicanismo toma el control de las instancias legislativas, influirá decisivamente en vetar los nombramientos de Biden y concretar las amenazas en ciernes de llevar a cabo un juicio político sobre la figura presidencial, a modo de revancha de los juicios políticos que enfrentó Trump en 2020 y 2021.Senado y Cámara de RepresentantesEn la actualidad hay 50 senadores demócratas y 50 republicanos, por lo cual el voto de la vicepresidenta Kamala Harris (Partido Demócrata) desempata las votaciones. Sondeos recientes indican nueve escaños para el Partido Demócrata y 15 para el Republicano.En ocho estados la batalla electoral es pareja e incierta: Arizona, Georgia, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania, Wisconsin, Florida y Colorado. En ellos se disputarán siete escaños que definirán la mayoría en el Senado.La Cámara de Representantes se divide en 220 congresistas demócratas y 212 republicanos. El número de representantes es proporcional a la población de cada estado, siendo Wyoming el de menor representación, con solo un escaño, y California es el estado con mayor representación con 53 escaños.Gobernaciones36 estados definirán a sus nuevos gobernadores. Las últimas encuestas vaticinan que el Partido Demócrata se impondrá en 15 estados y el Republicano, en 16 estados.En la actualidad, de los 50 estados a nivel federal, 23 son demócratas y 27 tienen gobernadores republicanos.Con cinco estados inciertos en las proyecciones electorales, se espera que los demócratas gobiernen en 21 estados de la unión, mientras que los republicanos en 24 estados.

