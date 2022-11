https://sputniknews.lat/20221107/trump-discute-con-los-republicanos-la-destitucion-de-biden-que-tan-realista-es-1132197946.html

Trump discute con los republicanos la destitución de Biden: ¿qué tan realista es?

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se está preparando para buscar la impugnación contra el actual mandatario estadounidense, Joe Biden, y ya... 07.11.2022

Según Rolling Stone, Trump preguntó repetidamente cuántas veces planean los republicanos impugnar al presidente, en caso de que ganen las elecciones de mitad de mandato y se hagan con el control de la Cámara de Representantes. Trump también preguntó qué estarían dispuestos a hacer los republicanos para impugnar a algunos altos funcionarios de la Administración Biden.Además, las preguntas del político se centraron en acciones específicas y en el momento de una posible destitución. Trump trató de averiguar cuántos republicanos apoyarían la destitución. La revista escribió que esas preguntas pueden estar relacionadas con su propio "historial cuestionable", ya que él mismo ha enfrentado dos procesos de destitución durante su presidencia.El principal candidato a presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, señaló que iniciar el proceso de destitución "no es la mejor política para el partido", ya que podría aumentar el índice de aprobación del titular. Su posición fue apoyada por el excongresista Jack Kingston, que asesoró a Trump y actuó como su adjunto durante su presidencia."No creo que trabajar para impugnar al presidente, que será un pato cojo la próxima semana, sea un buen uso del tiempo" de los republicanos, apuntó.Asimismo, la posibilidad de una destitución de Biden la evaluó el analista político Alexandr Asáfov, asegurando que incluso si los republicanos ganan, una declaración de su impugnación es prácticamente imposible."A pesar del comprensible mensaje de Trump, que, en principio, refuerza en cierto modo la posición de sus partidarios en las elecciones de mitad de mandato, la realidad es que un anuncio de la impugnación contra Biden es extremadamente improbable. (...) Con una proporción completamente diferente en el Congreso, la Cámara de Representantes no logró llevar al propio Trump a la destitución, mientras que Biden, a pesar de los problemas evidentes, lo está haciendo mucho mejor en ese sentido", subrayó Asáfov. El analista añadió que la impugnación del actual jefe de Estado es totalmente irreal, que Biden seguirá al frente de EEUU hasta las próximas elecciones y, probablemente, tenga una existencia tranquila después. Los llamamientos más fuertes para la destitución de Biden vinieron de los partidarios de Trump, que no ocultó sus ambiciones revanchistas de volver a ocupar la Casa Blanca. Una de las personas más cercanas a Trump es la congresista Marjorie Taylor Green, que encabezó cinco de las nueve resoluciones para impugnar al presidente demócrata. Aunque todas estas resoluciones fracasaron, los intentos fallidos pueden verse como una hoja de ruta para futuras investigaciones por parte de los republicanos en un intento de convertir el resto del mandato de Biden en una "pesadilla".

