Un patio de recreo para abejorros: ¿pueden estos insectos divertirse con juguetes?

Científicos mostraron la primera prueba de que los abejorros no solo pueden jugar, sino que incluso pueden recibir emociones positivas de estos juegos. Así, en... 07.11.2022, Sputnik Mundo

Una prueba más de que los abejorros, a pesar del tamaño diminuto de su celebro, no son regidos por reacciones robóticas fue presentada por los científicos de la Universidad Queen Mary de Londres. Antes, estos investigadores también habían confirmado que los insectos sienten dolor.El grupo de ecólogos que estudia el comportamiento de los abejorros creó para ellos un patio de recreo para 45 ejemplares de esta especie. Estas instalaciones consisten en dos caminos: uno lleva directamente a la zona de alimentación y el otro está lleno de obstáculos en forma de pequeñas bolas de madera. En un lado de la vía esas bolas están fijas, pero en el otro lado están sueltas.Por su curiosidad, los abejorros no pudieron pasar de las bolas y exploraron cada una de ellas al menos una vez. Cada abeja hizo rodar las bolas hasta 117 veces a lo largo de todo el experimento, sin mostrar ninguna preferencia por un color en particular. La mayoría de los insectos siguió haciendo rodar las bolas durante uno o dos días más, una vez que terminaron de alimentarse en la zona especial."Es ciertamente alucinante, a veces divertido, ver a los abejorros mostrar algo parecido a un juego", revela el ecólogo del Instituto Samadi Galpayage, que también es el primer autor del estudio.Los experimentos mostraron que la mayoría de los abejorros tiende a elegir el camino con las bolas sueltas como si fueran juguetes para ellos. Es notable que antes de rodar su primera bola cada insecto no tenía especial interés hacia ninguna de las dos posibles vías.Emociones positivas del juego es lo que refuerza nuestro propio comportamiento, es también el porqué del desarrollo continuo de nuestras habilidades cognitivas. En el caso de los aberrojos, los investigadores afirman que este ejercicio de rodar bolas puede ayudar a los insectos a manejar las flores con más destreza mientras extraen el néctar, una actividad que las abejas mejoran con la experiencia.Una cosa más que acerca estos animalitos a nosotros es que los abejorros juveniles suelen rodar más bolas. El mismo comportamiento lo observamos en el caso de mamíferos: los jóvenes necesitan práctica, por eso están más inclinados a jugar.Asimismo, Galpayage y su equipo dieron un paso más allá en su investigación. Para demostrar que los abejorros prefieren el proceso del juego por sí mismo, entrenaron a otros 42 ejemplares a asociar el rodar de las bolas con una cámara de color. Luego les dieron la opción de dos cámaras vacías de distinto color. En este caso, el proceso no está vinculado a la alimentación, tampoco a la limpieza del desorden o al apareamiento. Los sujetos experimentales no podían ver lo que había dentro de la cámara, pero aun así optaban el color que habían relacionado con las bolas.El fenómeno del juego consiste en cinco criterios: Este estudio continúa las últimas investigaciones en este ámbito y muestra pruebas contundentes de que los insectos son más complejos que antes se habían creído.Los nuevos descubrimientos de la posibilidad de los insectos experimentar los sentimientos, avivan las cuestiones éticas, sobre todo, en la situación cuando hay una tendencia de la disminución de insectos. Los investigadores subrayan que sus hallazgos contribuyen en la comprensión de las abejas y en el futuro ayudará a la gente proteger la vida de los que viven en la Tierra.

