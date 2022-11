https://sputniknews.lat/20221108/el-abece-de-la-reforma-tributaria-de-gustavo-petro-en-colombia-1132223504.html

El abecé de la reforma tributaria de Gustavo Petro en Colombia

El abecé de la reforma tributaria de Gustavo Petro en Colombia

La reforma tributaria fue aprobada por al Cámara de Representantes y el Senado de Colombia. Ahora resta que pase a conciliación este martes 8 de noviembre

Con la aprobación de la propuesta de reforma tributaria, el Gobierno contará en 2023 con unos 20 billones de pesos adicionales (4.000 millones de dólares) para las arcas del Estado, que podrán ser destinados a financiar distintos proyectos y políticas sociales.A continuación los principales claves para entender las modificaciones que introducirá la reforma tributaria de Petro.Personas naturalesLas personas que ganen más de 10 millones de pesos colombianos (1.970 dólares) pagarán impuesto a la renta que aumentará progresivamente de acuerdo a su nivel de ingresos.La reforma prevé un límite para los deducibles de hasta 51 millones de pesos (10.000 dólares).Las pensiones altas, es decir por encima de los 10 millones de pesos, no pagarán impuestos.Las ganancias ocasionales por lotería, rifas y apuestas no subirán a 25% como se preveía, sino que quedarán en el 20% como hasta ahora.Impuesto al patrimonioLas personas con bienes entre 72.000 y 122.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir entre 2.736 millones y 4.636 millones de pesos —entre 540.000 y 914.000 dólares— pagarán una tarifa de 0,5%.Entre 122.000 UVT y 239.000 UVT —1,8 millones de dólares, aproximadamente—, pagará 1%.Por encima de las 239.000 UVT, pagará 1,5% más 53,96 millones de pesos —unos 10.600 dólares—.Impuestos a las empresasLa reforma deja el impuesto general a la renta en 35% como estaba. Sin embargo, hay sectores que pagarán sobretasas.Impuestos a los alimentos ultraprocesados y refrescos con azúcarLos alimentos a los que se les añada sodio, azúcar y grasas saturadas pagarán un impuesto, según las cantidades determinadas cada 100 gramos.Las bebidas azucaradas pagarán impuestos según la cantidad de azúcar en gramos por cada 100 ml, de acuerdo con una tabla.Las bebidas azucaradas para exportación no serán gravadas.Impuestos verdesLa reforma dispone impuestos al carbono, que serán destinados a proyectos ambientales en su mayoría, mientras que el 20% de lo recaudado por este concepto irá al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.Los plásticos de un solo uso pagarán impuestos a partir de julio de 2023.Impuestos a zonas francasLos exportadores tendrán una tarifa del 20% de la renta. Quienes venden sus productos en el país, pagarán 35%.Si quienes venden el mercado nacional lo hacen por más del 60% de lo que producen, entonces tendrán una tarifa transitoria del 20%.

