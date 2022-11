https://sputniknews.lat/20221108/el-aguacate-mexicano-un-alimento-que-ha-sido-blanco-del-crimen-organizado-1132220178.html

El aguacate mexicano, un alimento que ha sido blanco del crimen organizado

México es el principal exportador de aguacate a nivel global y tan solo en 2021, este país latinoamericano hizo envíos de este fruto por más de 3.016 millones...

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México, este país lidera a nivel global la exportación del aguacate, seguido de Perú y los Países Bajos. De las 32 entidades que conforman el territorio mexicano, Michoacán fue el que durante el año pasado presentó la mayor cantidad de ventas internacionales. A pesar de ser el líder en las exportaciones de aguacate, Michoacán es también uno de los estados más afectados por el crimen organizado. De enero de 2022 hasta el 20 de octubre, tan solo en esta entidad se habían reportado 1.548 homicidios dolosos.Pero la presencia del crimen organizado no se limita a los enfrentamientos entre grupos antagónicos, sino que su operación va mucho más allá, por ejemplo, en la producción de alimentos, así como el cobro de uso de suelo a los productores, indicó en una entrevista con Sputnik José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con cálculos de dicho laboratorio, a México, el crimen organizado le cuesta alrededor del 2% de la inflación mensual, que hasta la primera quincena de octubre se ubicó en 8,53%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según el organismo, seis de los 10 productos y mercancías que mostraron una tendencia de precios al alza fueron alimentos. El especialista indicó que el encarecimiento de los alimentos como el aguacate se da porque la presencia del crimen organizado está a lo largo de la cadena de producción, distribución y venta. José Ignacio Martínez apuntó que del 100% de las exportaciones no petroleras que salen de México, el 76% lo hacen por vía terrestre. Los corredores comerciales por donde pasan una buena parte de las mercancías mexicanas se han visto afectados por robos, lo que implica pérdidas económicas que inciden también en el precio final de los productos. En el caso específico del aguacate, cuya producción se concentra principalmente en Michoacán, el especialista indica que el crimen organizado incluso es ya el que produce el fruto. Esto, aseveró el académico, ha generado que otros estados como Jalisco tengan un impulso en la producción del fruto; sin embargo, esta entidad tampoco queda exenta de la presencia del narcotráfico, pues es el epicentro de operaciones del cartel de Jalisco Nueva Generación, un grupo armado que, dijo, se tiene conocimiento que también ya produce aguacate. En 2021, fue precisamente Jalisco el segundo estado exportador de aguacate más importante del país al registrar envíos por alrededor de 248 millones de dólares, según la Secretaría de Economía. Otro factor que tiene en contra el aguacate es el clima, agregó el experto, pues entre noviembre y marzo, el fruto tiende a incrementar de precio debido a las temperaturas que se presentan en las zonas de su producción durante dichos meses. En febrero de este año, del 12 al 18 de febrero, las autoridades estadounidenses suspendieron la inspección e importación de aguacate mexicano luego de que uno de sus inspectores fuera amenazado en Uruapan, Michoacán.Tras el hecho, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés) informó que las actividades se reanudaron tras adoptar medidas de seguridad adicionales para los inspectores estadounidenses entre la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada de Estados Unidos en México, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (SENASICA) y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).El pasado 3 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el aguacate y el riesgo que enfrentan sus productores, al respecto, el mandatario señaló que los productores mexicanos de aguacate no tienen relación alguna con el crimen organizado, tal y como señaló la periodista.De acuerdo con el jefe del Ejecutivo mexicano, hay países que buscan ganar terreno en el mercado de EEUU; sin embargo, la calidad del aguacate que se produce en otras naciones no es la misma que tiene el sembrado en México.

