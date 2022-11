https://sputniknews.lat/20221108/el-feminicidio-de-ariadna-el-caso-que-confronta-a-las-autoridades-mexicanas-1132256882.html

El feminicidio de Ariadna: el caso que confronta a las autoridades mexicanas

El posible intento de encubrir el feminicidio de una joven de 27 años por parte de las autoridades locales ha levantado polémica y una confrontación entre dos... 08.11.2022, Sputnik Mundo

El caso corresponde a Ariadna Fernanda, una mujer de 27 años que desapareció el 30 de octubre tras reunirse con unos amigos en la colonia Condesa y cuyo cuerpo fue hallado días después en una carretera del estado de Morelos. Según las autoridades locales, la causa de muerte fue broncoaspiración por intoxicación alcohólica. Luego de que familiares y amigos de la víctima denunciaron irregularidades que intentarían desviar la atención de los verdaderos responsables, la investigación comenzó a ser comparada con el feminicidio de Debanhi Escobar, adolescente reportada como desaparecida el pasado 8 de abril y cuyo cuerpo fue hallado en las instalaciones del Motel Nueva Castilla, días después de que los peritos registraran el lugar sin reportar ningún hallazgo.La comparación entre ambos casos creció cuando el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que el caso no tenía elementos para investigarse como feminicidio. Sin embargo, horas después, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, contradijo esa versión y aseguró que Ariadna Fernanda sí fue asesinada, ya que su cuerpo presentaba traumatismos. Incluso acusó al fiscal Carmona de estar encubriendo a los presuntos culpables. Ante la confrontación, que se ha vuelto mediática en los últimos días en todo México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "Mi recomendación es que el asunto lo atraiga la FGR con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva lo más pronto posible". La cronología del casoEl caso de Ariadna Fernanda comenzó a tener relevancia en medios de comunicación el 31 de octubre, cuando conocidos y amigos denunciaron en redes sociales su desaparición.A lo largo de la jornada, surgieron diferentes versiones de lo sucedido, como que la desaparición ocurrió cuando Ariadna tomó un taxi. Pero las autoridades de la Ciudad de México establecieron que el 30 de octubre Ariadna Fernanda acudió con unos amigos al restaurante Fisher's, ubicado en la glorieta de Cibeles, en la colonia Condesa. Posteriormente, dijeron, acudió al departamento de un hombre identificado como Rautel "N", en la calle de Campeche, también en la Condesa, donde se le perdió el rastro.Fue hasta el 3 de noviembre cuando un grupo de ciclistas localizó el cuerpo de la joven de 27 años abandonado en la carretera conocida como La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán, a unas dos horas de la Ciudad de México. En las imágenes compartidas en redes sociales se apreciaban algunos moretones en diversas partes del cuerpo de Ariadna.Un día después del hallazgo, el titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, afirmó en conferencia de prensa que la causa oficial de la muerte fue una broncoaspiración por una grave intoxicación etílica y que no se contaban "con indicios que señalen que el deceso de la víctima se trate de un feminicidio".El fiscal no aclaró cómo fue que Ariadna Fernanda llegó hasta Tepoztlán (a más de dos horas de distancia del último lugar donde se le vio), aunque indicó que las investigaciones continuaban.El 6 de noviembre, y luego de varias protestas de mujeres que rechazaban la versión de la Fiscalía de Morelos, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció que su dependencia retomó el caso y, con autorización de la familia, realizó una segunda necropsia en la que se determinó que "el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple", razón por la cual el caso se investiga como feminicidio.Godoy Ramos explicó que, con base en las primeras investigaciones fundamentadas en análisis forenses y de videocámaras, se determinó que dos personas habrían sido las responsables del asesinato de Ariadna Fernanda, el cual se habría perpetrado en el departamento de Rautel, mismo donde se hallaron muestras de sangre, pese a que se intentó limpiar el inmueble.El mismo día de la conferencia de la fiscal Ernestina Godoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo en Ecatepec, en el Estado de México, a Vanessa "N", la persona que habría invitado a Ariadna al departamento y quien sería coautora material del feminicidio.Un día después, Rautel "N" se entregó a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, después de la indignación que causaron las declaraciones que dio a la prensa justo en el velorio de Ariadna Fernanda y en las cuales sostuvo que "ella lo había elegido" para enfrentar todo esto y que la joven "se fue sola" de su departamento.El mismo 7 de noviembre, el caso se tornó aún más complejo luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó videos en los que aparece presuntamente Rautel "N" sacando el cadáver de Ariadna Fernanda por el estacionamiento de su edificio, el mismo 31 de octubre. Durante su intervención, la mandataria capitalina acusó directamente al fiscal de tratar de encubrir un feminicidio por sus presuntos nexos con el detenido.Choque entre poderesTras la acusación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició una indagatoria por presuntas omisiones de la Fiscalía General de Morelos; sin embargo, el fiscal insiste en defender las investigaciones de su dependencia y rechazó tener algún interés en el caso, más allá de la impartición de justicia.El Gobierno de la Ciudad de México mantiene su acusación contra el fiscal. Nuevamente, en conferencia de prensa, este 8 de noviembre, Claudia Sheinbaum aseveró que se intentó encubrir el feminicidio debido a los diversos negocios que Rautel "N" tiene en Morelos.Lo anterior se da a conocer el mismo día que, de acuerdo con versiones periodísticas, se detectaron varias llamadas entre Rautel "N" y personal de la Fiscalía de Morelos el día de la desaparición de Ariadna. Asimismo, se informó que en el departamento de Campeche se hallaron indicios de que el detenido, ya en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, compró varios teléfonos y chips distintos al suyo.Sheinbaum también acusó al fiscal de Morelos de haber enviado una liga con contenido pornográfico al teléfono de la fiscal Ernestina Godoy, minutos después de anunciar que se investigaba el caso por feminicidio. El funcionario estatal habría alegado "un error" y, una hora y media después, denunciaría un supuesto hackeo.Hasta el momento no se ha confirmado una relación entre los detenidos y las autoridades de Morelos. Reportes periodísticos refieren únicamente que Rautel "N" sería el nexo entre miembros del cártel La Unión del Tepito con los dueños y administradores del bar Sixtie's, ubicado en el exclusivo barrio de la Condesa, y del cual era cliente asiduo. También se menciona que Ariadna Fernanda trabajaba ahí.Mientras tanto, la senadora Olga Sánchez Cordero también se sumó a las acusaciones contra el fiscal Uriel Carmona y exigió que este caso no quede en la impunidad.Pese al pronunciamiento del presidente de México, la Fiscalía General de la República no ha informado si, al igual que con el caso de Debanhi Escobar, atraerá la investigación.

