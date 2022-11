https://sputniknews.lat/20221108/haiti-el-colera-se-suma-a-las-penurias-de-un-pais-sumido-en-la-catastrofe-1132255741.html

Haití: el cólera se suma a las penurias de un país sumido en la catástrofe

La enfermedad continúa su avance tras la confirmación de los primeros casos registrados en octubre. En otro orden, los estadounidenses votaron en las elecciones de medio término. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Según el registro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde el 3 de octubre han muerto en el país caribeño 135 personas, hay 619 casos confirmados y casi 6.500 sospechosos.La actual crisis política, económica y social que sacude al país dificultan un diagnóstico preciso y el acceso a la atención sanitaria de miles de personas.La organización cuenta con cinco centros de atención en la capital, Puerto Príncipe, cuya capacidad se ha visto colmada. "Hay desafíos en el acceso al combustible, con problemas en el transporte público y a la población le cuesta llegar a los centros de salud. No percibimos cuanta gente puede estar contaminada", reconoció el entrevistado.Los tests no se realizan a todos los pacientes y existen problemas técnicos para analizarlos. "En muchas de las zonas donde vemos un brote hay mucha violencia e inseguridad, lo que afecta el desplazamiento de los enfermos [a ser atendidos]".Haití llevaba más de tres años sin reportar casos de cólera, enfermedad que en el año 2010 causó 9.800 muertes y 820 mil infecciones.En aquel momento, el origen fue por el vertido de aguas residuales de una base de Naciones Unidas a un río cercano a la ciudad de Mirebalais. Aquel año, el país además sufrió un devastador terremoto con efectos en la infraestructura nacional hasta hoy en día.El representante de Médicos Sin Fronteras sostuvo que el trabajo significa "todos los días un desafío" y es incierto saber hasta cuándo se podrá realizar.Los profesionales de la ONG se trasladan en camionetas y hasta ahora no han tenido dificultades de movilidad, ni sufrido agresiones por parte de las pandillas que azotan varias regiones. "Tenemos una aceptación importante en la población", indicó Marcou.El entrevistado aclaró que no solo se responde al cólera, sino también a "muchos pacientes heridos por disparos de bala o quemados", fruto de la inseguridad rampante en el país.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las elecciones parlamentarias intermedias. Los estadounidenses votaron y los republicanos aspiran a lograr la mayoría en el Congreso. Conversamos con el analista argentino, especializado en la historia de EEUU, Pablo Pozzi.Por otra parte, abordamos la exposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la COP27 realizada en Egipto. El mandatario reclamó a la comunidad internacional diseñar una agenda para proteger a las poblaciones vulnerables ante la crisis climática. Dialogamos con Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

