https://sputniknews.lat/20221108/las-manzanas-sus-principales-propiedades-vitaminas-y-micronutrientes-1132232061.html

Las manzanas: sus principales propiedades, vitaminas y micronutrientes

Las manzanas: sus principales propiedades, vitaminas y micronutrientes

Descubre qué propiedades tienen las manzanas verdes y rojas, qué vitaminas contienen y cuántas calorías tiene esta deliciosa fruta.

2022-11-08T11:54+0000

2022-11-08T11:54+0000

2022-11-08T12:00+0000

manzanas

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

fruta

vitaminas

minerales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1132232783_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_fdbda0e88e9a5ad09cdcc6a7a315c196.jpg

ManzanasUna de las frutas más populares es, sin duda, la manzana. La consume la mayoría de las personas del planeta. Es más, existen unas 75.000 variedades de manzanas y sus huertos cubren casi 5 millones de hectáreas del planeta.Valor calóricoLas manzanas se componen de un 85% de agua, mientras que el valor energético en 100 gramos es de 52 kcal. El contenido de grasa de las manzanas es de casi el 0%; sin embargo, el de carbohidratos es de aproximadamente un 14%. La buena noticia es que se trata de hidratos de carbono complejos que sacian el cuerpo durante mucho tiempo, por lo que la fruta es recomendada en planes dietéticos. Asimismo, tienen 2,4 gramos de fibra y almidón.Qué vitaminas y minerales contienenLa manzana es toda una farmacia en una sola fruta porque es un tesoro de vitaminas A, E, B1, B2, B6, vitamina C, magnesio, potasio, cobre, calcio, yodo, zinc, pectinas, fósforo, taninos, etc. Cabe destacar que también es una de las fuentes de hierro más fáciles de digerir.Una manzana agria cubre una cuarta parte de las necesidades diarias de vitamina C gracias a que previene de enfermedades infecciosas, avitaminosis y anemia. Asimismo, la vitamina C tiene un efecto antinflamatorio y es un elemento esencial en la síntesis del colágeno, la regulación de la coagulación de la sangre, la normalización de los vasos sanguíneos.La vitamina A, que está en abundancia en las manzanas —un 50% más que en las naranjas—, también protege contra los resfriados y otras infecciones. Además, favorece a la salud de los ojos.En cuanto a la vitamina B2, que está presente en las manzanas más que en cualquier otra fruta, mantiene la integridad del sistema nervioso y garantiza la digestión.Respecto a los minerales y microelementos, si se come de 3 a 4 manzanas al día, se satisfacen las necesidades diarias de yodo, que es bueno para cuidar la tiroides.Una cantidad suficiente de potasio ayuda a estabilizar la presión arterial, asimismo actúa como diurético suave, normaliza la función renal, regula el contenido de líquidos, reduce la hinchazón del cuerpo y el calcio es esencial para fortalecer el esmalte dental y el tejido óseo.El fósforo es indispensable para eliminar el insomnio y estimula la actividad cerebral.Las pectinas eliminan el exceso de colesterol del hígado, ayudan a resistir a las sales de metales pesados, a las sustancias tóxicas y radiactivas.El zinc facilita la pérdida del peso y fortalece el sistema inmunológico.Los taninos sirven de buen agente profiláctico para la urolitiasis y la gota, mientras que las sales de magnesio reducen el riesgo de aterosclerosis.Las manzanas también están compuestas por varios ácidos que tienen sus propios beneficios. Por ejemplo, es el ácido fólico el que adormece la sensación de hambre, es por eso que los días de ayuno con manzanas son tan populares y útiles. Mientras que los ácidos orgánicos, como el ácido málico, tartárico y el cítrico previenen de procesos de fermentación en los intestinos, evitan las flatulencias y también la hinchazón.Propiedades útiles para el cuerpoDaños y contraindicacionesLas manzanas se deben comer con moderación, no más de tres al día, ya que contienen carbohidratos que el cuerpo convierte en glucosa. Por esa razón, con un estilo de vida activo y deporte tendrán buen efecto, pero sin mucho movimiento y con un trabajo sedentario podrán provocar un aumento en el nivel de azúcar en la sangre.Los azúcares de las manzanas y los ácidos de la fruta son peligrosos para el esmalte dental, por lo que es mejor comer las manzanas en rodajas y después, enjuagarse la boca con agua.Además, la fibra gruesa de las manzanas puede causar colitis o empeorarla.Es importante que las personas que padecen enfermedades estomacales las consuman con precaución y las eviten por completo durante la fase aguda. En caso de hinchazón y la flatulencia, tampoco es bueno comer frutas y verduras crudas, sino horneadas.Las personas que padecen enfermedades cardiovasculares deben evitar las manzanas dulces, y los alérgicos podrían tener problemas con las manzanas rojas.Asimismo, las pepitas de manzana pueden ser perjudiciales ya que, aparte de yodo, contienen ácido cianhídrico que es un fuerte veneno. Sin embargo, 34 pepitas de manzana al día son bastante seguras para el organismo.Variedades de manzanas y sus características especialesEn cuanto a los tipos de las manzanas, difieren en el color debido a las distintas cantidades de pigmento colorante en su cáscara. Estas, a su vez, se subdividen en numerosas variedades:Las variedades también se dividen según la estación: de verano, de otoño e de invierno. Las manzanas pueden ser domésticas y silvestres.El sabor de la fruta también depende de la variedad: las manzanas verdes suelen ser ácidas o agridulces, mientras las manzanas rojas y amarillas son dulces.El color de una manzana no siempre es un indicador exacto de su acidez.¿Qué variedad es mejor y más saludable?No hay una respuesta definitiva a qué manzanas son las más saludables —rojas, verdes o amarillas—, ya que todas son sanas, si se cultivan sin fertilizantes químicos. Sin embargo, las manzanas verdes se consideran las más hipoalergénicas. Además, contienen muchos más compuestos de hierro que otras variedades porque se oxidan más rápido al cortarlas.¿Cuál es la mejor manera de comer manzanas?Se cree que hay que comer al menos dos manzanas jugosas al día, solo así se obtienen verdaderos beneficios para la salud. Es preferible comer fruta fresca, se absorbe mejor cuando está rallada, y mejor no pelarla porque la cáscara contiene muchas propiedades útiles. No obstante, las manzanas asadas, secas y remojadas son igual de buenas para el organismo.Cáscara de manzanasLa mayoría de los nutrientes se concentran justo debajo de la piel de las manzanas. Cortar la piel priva a la manzana de casi todos sus antioxidantes, vitaminas y microelementos.Propiedades útilesLa vitamina C y los polifenoles que tienen efectos antioxidantes, antienvejecimiento, anticancerígenos y contra aterosclerosis se encuentran principalmente en la cáscara de las manzanas.¿Contienen azúcar?En las manzanas están presentes azúcares naturales como la fructosa (5.9 gramos), la sacarosa (2.07 gramos) y la glucosa (2.43 gramos). En comparación con otras frutas, las manzanas contienen un poco más de azúcar natural que el promedio, aunque no tanto como los plátanos o las uvas.¿Se puede comer en ayunas?Comer manzanas en ayunas puede ayudar a combatir el estreñimiento. Sin embargo, no es adecuado en caso de gastritis con hiperacidez, colelitiasis y úlceras.Dieta de la manzanaPara adelgazar es útil no más de uno o dos días a la semana comer solo manzanas y para mantener el peso normal basta con un día de descarga al mes. Antes de iniciar una dieta basada en comer solo manzana por un periodo corto de tiempo, es necesario consultar con un especialista.¿Cómo se puede usar en la cocina?La manzana es una maravilla culinaria. Las manzanas se utilizan para cocinar tanto zumos, batidos, cidra, tartas, postres como platos salados. Por ejemplo, al preparar la carne, se usan rodajas de manzana para suavizar la textura dura y dar al plato un sabor agradable.

https://sputniknews.lat/20220207/esto-es-lo-que-le-ocurre-a-tu-organismo-si-consumes-mas-de-2-manzanas-al-dia-1121263493.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

propiedades de manzanas, beneficios de manzana, vitaminas en manzana, micronutrientes en manzana, minerales en manzana, propiedades para el cuerpo, características de manzanas, variedades de manzanas, cáscara de manzana, manzana en ayunas, dieta de la manzana, azúcar y manzanas