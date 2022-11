"No es amistosa": Macron critica la ley de reducción de inflación de Biden

Destacó que EEUU vende gas por un precio más caro en comparación con la UE y ofrece ayuda financiera a varios sectores, lo que "elimina por completo el proyecto europeo del mercado". Avisó que Europa enfrentará las consecuencias de este paso de EEUU. El presidente galo agregó que planea debatir esta cuestión "en una atmósfera amistosa" durante su visita a Washington, a principios de diciembre.Anteriormente, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, avisó que la UE pierde competitividad frente a la diferencia de precios energéticos en la UE y EEUU, así como las subvenciones de Washington para atraer empresas.La Ley de Reducción de la Inflación, firmada en agosto por el presidente estadounidense, Joe Biden, proporciona unos 369.000 millones de dólares en financiamiento de tecnología ecológica y seguridad energética de EEUU. Además, EEUU dirige 80.000 millones de dólares para la aplicación de impuestos del Servicio de Impuestos Internos.La UE tachó este paso de discriminatorio hacia la producción similar importada desde otros países, temiendo que las subvenciones estadounidenses retirarán la inversión potencial del continente europeo. En este contexto, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, declaró que no descarta la aplicación de medidas de respuesta, si EEUU no revisa sus medidas de apoyo a las empresas como lo estipula la Ley de Reducción de la Inflación.

PARÍS (Sputnik) — La ley sobre la reducción de la inflación en EEUU representa un paso no amistoso hacia la Unión Europea, afirmó el presidente de Francia... 08.11.2022, Sputnik Mundo

© AP Photo / Evan Vucci El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo francés, Emmanuel Macron (archivo) © AP Photo / Evan Vucci

