https://sputniknews.lat/20221108/presidente-de-ecuador-ordena-a-funcionarios-de-seguridad-no-comparecer-ante-el-legislativo-1132218846.html

Presidente de Ecuador ordena a funcionarios de Seguridad no comparecer ante el Legislativo

Presidente de Ecuador ordena a funcionarios de Seguridad no comparecer ante el Legislativo

QUITO (Sputnik) — El secretario de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador, Diego Ordóñez, confirmó este 7 de noviembre que el presidente Guillermo Lasso... 08.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-08T00:08+0000

2022-11-08T00:08+0000

2022-11-08T00:08+0000

américa latina

📰 escalada de la violencia criminal en ecuador

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1132218538_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cc0dd7d451dadf17e84cad2ca9338b8a.jpg

"El presidente dio la orden a todos los ministros y secretarios del área de seguridad no asistir a las convocatorias de las Comisiones de la Asamblea", dijo Ordóñez a la emisora local Radio Única.El funcionario precisó que en las comisiones legislativas no se ofrecen las garantías para que la información que se suministre sea "adecuadamente tratada y defendida".Indicó que, en una carta enviada la semana pasada con fecha 31 de octubre, se le solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, transmitir a los presidentes de las Comisiones Legislativas esa "orden" del mandatario.Ordóñez dijo que se plantean temas que no se dan cuenta que pueden significar un grave daño a la seguridad del Estado.En particular mencionó que el ministro del Interior, Juan Zapata, ha sido llamado 26 veces para comparecer ante el órgano legislativo, en apenas cuatro semanas de haberse posesionado en el cargo.

https://sputniknews.lat/20221104/la-violencia-en-ecuador-escala-sin-acciones-eficaces-del-gobierno-segun-experta-1132150887.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 escalada de la violencia criminal en ecuador, seguridad