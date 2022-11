https://sputniknews.lat/20221108/sigue-la-crisis-en-londres-ahora-renuncia-el-ministro-gavin-williamson-tras-denuncias-por-acoso-1132261413.html

Sigue la crisis en Londres: ahora renuncia el ministro Gavin Williamson tras denuncias por acoso

Sigue la crisis en Londres: ahora renuncia el ministro Gavin Williamson tras denuncias por acoso

El político británico Gavin Williamson renunció a su cargo como ministro del Reino Unido, luego de hacerse públicas denuncias de excolaboradores que lo acusan... 08.11.2022

internacional

reino unido

gavin williamson

política

La renuncia de Williamson ocurre unos días después de que el diario The Guardian reveló las conversaciones de dos excolaboradores que lo denunciaron e incluso presentaron una queja formal ante el Comité de Ética de la Cámara de los Comunes.En su carta de renuncia, el ahora exministro reconoce las quejas sobre su comportamiento y, aunque ofreció una disculpa a los involucrados, rechazó las acusaciones y aclaró que su salida se da para no distraer "del buen trabajo que este Gobierno está haciendo por las personas británicas"."Por ello he decidido salir del Gobierno, para que pueda atender completamente los procesos abiertos de quejas y puede limpiar mi nombre de cualquier mal comportamiento", declara Williamson en la misiva.Gavin Williamson era secretario de Estado sin cartera y era considerado uno de los aliados más cercanos al entrante primer ministro, Rishi Sunak, quien debe aliviar la crisis política por la que atraviesa Downing Street desde que Boris Johnson renunció por escándalos mediáticos como las fiestas organizadas en los momentos más severos de la pandemia de COVID-19. The Guardian publicó este 6 de noviembre el testimonio de un funcionario que denunció la violencia verbal de Williamson, quien incluso le habría escrito que se "cortara el cuello" durante una reunión.A esto se sumó la acusación de Wendy Morton, jefa de los Conservadores durante el mandato de Liz Truss, quien denunció que recibió mensajes amenazantes de Williamson, luego de que no fue invitado al funeral de la reina Isabel II.Entre los mensajes, mismos que ya forman parte de la investigación que realiza el Comité de Ética, están: "Todo tiene un precio. Tu comportamiento ha sido asqueroso. Has decidido jodernos a todos".Esta es la tercera vez que Gavin Williamson sale del Gobierno Británico por un escándalo. Cuando fue ministro de Defensa con Theresa May fue cesado del cargo tras revelar asuntos confidenciales del Consejo de Seguridad Nacional. Pese a ello, se volvió ministro de Educación con Boris Johnson, pero también perdió su puesto por las críticas recibidas por su mala gestión en los exámenes de selectividad durante la pandemia de COVID-19.

reino unido

