"Una pieza clave del rompecabezas evolutivo": encuentran al animal que formó el primer esqueleto

Estas esponjas marinas de aspecto blando con forma de dedal tubular, estructuradas por hilos duros y mineralizados, se encuentran entre los primeros conjuntos de fósiles esqueléticos.Los esqueletos primitivos de esta época casi no se conservaron en el registro fósil, y más que eso, muchos de ellos perdieron sus partes blandas con el paso del tiempo. Por lo tanto, los científicos no pueden ni describir en detalle el aspecto que tenían las primeras criaturas esqueléticas ni clasificarlas.Sin embargo, los nuevos hallazgos en China dan pie al desarrollo de la investigación del origen del primer esqueleto. Así, fueron encontrados fósiles fortuitos que se habían conservado en el tejido blando de criaturas marinas con aspecto de gusano pertenecientes a la especie Gangtoucunia aspera. Gracias a ello, los científicos pueden visualizar las primeras formas de vida que habitaron hace unos 514 millones de años.Antes esta especie se consideraba un pariente de los gusanos anélidos vivos, como las lombrices de tierra, que están segmentados horizontalmente. Sin embargo, los investigadores plantearon la teoría de que Gangtoucunia está más estrechamente relacionada con los cnidarios pólipos, como las medusas, las anémonas de mar y los corales.Estos organismos probablemente podían capturar presas porque sus bocas estaban rodeadas de tentáculos retráctiles de unos cinco milímetros de largo. Además, revelaron que el sistema intestinal ocupaba la mayor parte del cuerpo y estaba dividido en cavidades longitudinales. Un mineral duro, fosfato de calcio, que se encuentra en los huesos humanos, moldeó la forma de Gangtoucunia.En su opinión el hallazgo es "una pieza clave del rompecabezas evolutivo".Los cuatro fósiles que fueron encontrados en la provincia oriental china de Yunnan se conservaron porque la falta de oxígeno impidió que los tejidos blandos se destruyeran por las hambrientas bacterias.'Gangtoucunia' es un antiguo pólipo del fondo marinoLos nuevos descubrimientos permiten a los investigadores concluir que la especie Gangtoucunia es un antiguo pólipo del fondo marino que se encuentra dentro de un subclado de cnidarios conocido como medusozoos o en su proximidad.Los científicos revelan que estos organismos primitivos tenían la corona de tentáculos en su parte superior. Esto es una prueba de que Gangtoucunia se relacionan con cnidarios pólipos, incluidas las medusas, antes de que desarrollen una etapa de natación libre. Antes de formarse completamente, las medusas tenían la forma de un jarrón con un extremo pegado a la superficie y el otro abierto al mundo del océano. En este caso, los tentáculos les ayudaban a enganchar a las presas y a introducirlas en la boca.Algunas especies de estos pólipos, como las llamadas medusas verdaderas, después de la primera etapa de su vida adquieren la capacidad de nadar libremente mientras otras criaturas de esta clase, como algunas especies de hidrozoos, permanecen como pólipos toda su vida. Las colonias de pólipos de hidrozoos también pueden construir esqueletos similares a los de los fósiles de Gangtoucunia.Es decir, los esqueletos probablemente no surgieron una sola vez, sino que probablemente evolucionaron varias veces en múltiples linajes diferentes.Probablemente, la aparición del esqueleto animal fue lo que impulsó el desarrollo de las especies a lo largo del período Cámbrico, sin embargo, la diversidad estructural en el registro fósil también sugiere que no fue nada fácil para los delgados hilos de biominerales enfrentarse con los retos del tiempo.En resumen, es cierto que los organismos primitivos con forma de tubo habían aparecido antes de que se expandiera la diversidad animal en la Tierra. Pero no queda claro qué precisamente desencadenó este proceso, aunque no se descarta la depredación. Los investigadores subrayan que la preservación de los tejidos blandos es un factor primordial para estudiar la vida de antiguos animales."Un modo de vida tubícola parece haberse vuelto cada vez más común en el Cámbrico, lo que podría ser una respuesta adaptativa a la creciente presión de depredación en el Cámbrico temprano", concluyó la paleobióloga y autora del estudio Xiaoya Ma de la Universidad de Yunnan de China y la Universidad de Exeter del Reino Unido.

