Analista: una fracción del PT de Lula podría ser usada por EEUU para sus fines injerencistas

El apoyo entusiasta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la elección de Luiz Inácio Lula da Silva planteó dudas sobre cómo serán las relaciones entre ambas naciones durante el tercer mandato de Lula en el país sudamericano. Solo un día después de la elección de Lula, el PT sostuvo, según las propias palabras del próximo canciller brasileño, Celso Amorim, "una hermosa conversación" con Biden, en la que se trataron temas como "combatir el cambio climático, salvaguardar la seguridad alimentaria, promover la inclusión y la democracia, y gestionar la migración regional".En una entrevista con el diario O Globo de Brasil, el exembajador estadounidense en Brasilia, Thomas Shannon, dijo que Lula será útil para Washington al construir un "puente entre la vieja y la nueva izquierda". La "nueva izquierda" parece ser más apetecible para Shannon, ya que, según él, "no es antiamericana y se centra en cuestiones internas". Pero la buena voluntad estadounidense hacia la izquierda brasileña contrasta con la participación ya documentada de Washington en la crisis política que llevó al juicio político a Dilma Rousseff en 2016.Para el autor del libro "Guerras Híbridas: revoluciones de colores y guerra no convencional", Andrew Korybko, la intervención estadounidense en Brasil no cesará bajo el nuevo gobierno de Lula, pero sí cambiará su configuración.De acuerdo con el escritor, las corrientes del PT asociadas al Partido Demócrata están "ideológicamente motivadas para perseguir objetivos que contradicen su programa soberanista y socialista original".¿Qué es la guerra híbrida?Korybko ganó protagonismo al detallar la estrategia estadounidense de guerra híbrida en casos emblemáticos, como los de Siria y Ucrania.Las guerras híbridas, indicó, se utilizan para derrocar gobiernos que son inconvenientes para Washington, o incluso promover el desmembramiento del propio Estado, como en el caso de Siria. Los instrumentos preferidos de las guerras híbridas son el uso de protestas callejeras para promover las llamadas "revoluciones de color", la guerra de información y las sanciones económicas.Además, las operaciones de guerra híbrida buscan explotar las divisiones existentes dentro de las sociedades, como la desigualdad social, las diferencias religiosas y de valores, para debilitar al estado objetivo. Al sostener pancartas como la lucha contra la corrupción, las operaciones de guerra híbrida buscan socavar la confianza de los ciudadanos en sus propias instituciones políticas.La guerra híbrida en Brasil El trabajo de Korybko tuvo una resonancia significativa en Brasil, donde los analistas señalaron que se aplicaron tácticas similares a las adoptadas en Ucrania y Siria durante la grave crisis política que azotó al país desde 2013 en adelante."Creo que la razón por la que mi trabajo es tan popular en Brasil es porque proporciona un marco para comprender la intervención estadounidense en el país durante la última década", dijo Korybko. "Me siento muy honrado de saber que tantos brasileños han sido receptivos a mi trabajo".Unos años más tarde, la participación estadounidense en la "Operación Lava Jato" y en los grupos de financiamiento que organizaron los llamados "viajes de junio de 2013" es ahora ampliamente documentada y de conocimiento público.Asimismo, el objetivo de Washington era "convertir a este gigante sudamericano en un estado vasallo, cuyos recursos podrían ser explotados sin piedad para la preservación de la hegemonía estadounidense".Aunque aparentemente la democracia brasileña sobrevivió, los daños causados ​​por la guerra híbrida en Brasil son de largo plazo: la polarización política, los daños económicos causados ​​por el desmantelamiento del sector de la construcción civil, la intervención estadounidense en empresas estatales como Petrobras y Embraer son sólo algunos ejemplos de las consecuencias que han afectado a la sociedad brasileña.“Todos los Estados deben educar a sus ciudadanos sobre los instrumentos básicos de la guerra híbrida, para que puedan ser conscientes de cómo las interacciones aparentemente inocentes en las redes sociales y en procesos como la globalización pueden ser explotadas por actores externos para desestabilizar sus sociedades”, advierte. Korybko.Sin embargo, el analista recuerda que las personas no deben juzgar todas las protestas callejeras como resultado de una manipulación externa, ni "sentirse presionadas para evadir su derecho a protestar".

