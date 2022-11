https://sputniknews.lat/20221109/biden-no-le-hemos-dado-un-cheque-en-blanco-a-ucrania-1132298840.html

Biden: "No le hemos dado un cheque en blanco a Ucrania"

Biden: "No le hemos dado un cheque en blanco a Ucrania"

Durante su conferencia de prensa tras la jornada electoral intermedia del martes en Estados Unidos, el presidente Joe Biden fue cuestionado sobre si la ayuda a... 09.11.2022, Sputnik Mundo

"Creo que la gente va a estar en una recesión y no van a escribir un cheque en blanco para Ucrania [...]. Simplemente no lo harán. No es un cheque en blanco gratuito", dijo hace unos días McCarthy, quien podría convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes si los republicanos obtienen la mayoría. El presidente estadounidense dijo que espera seguir trabajando con los republicanos respecto al tema de Europa del Este. "En el área de la política exterior, espero que continuemos con este enfoque bipartidista", dijo. La razón por la cual no aportaron su flota aérea, dijo el mandatario, fue porque Washington no tiene la intención de agravar el conflicto. "Analizamos la razonabilidad de su defensa. Sí hemos proporcionado otros sistemas [como los lanzacohetes HIMARS] que se pueden usar en diferentes niveles, pero no les dimos los de largo alcance. No queremos que ataquen el territorio de Rusia, queremos que puedan defenderse", aseguró. Otro tropiezo másSin embargo, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, Biden confundió el conflicto en Ucrania con la guerra en Irak, pese a que esta última concluyó desde 2011. Cuando le preguntaron su opinión sobre la retirada de las fuerzas armadas rusas de la región de Jersón, al oriente de Ucrania, el presidente se involucró en una confusión geográfica y temporal. Victoria republicana en EEUU provoca temor en UcraniaLos resultados oficiales de los comicios aún no han sido dados a conocer, pero el último reporte de CNN indica que en la Cámara de Representantes hay 187 lugares para los demócratas y 204 para los republicanos, mientras que en el Senado la situación va más pareja: 48 para los demócratas y 49 para los republicanos.Una de las cosas que han sido más cuestionadas es si la ayuda a Ucrania permanecerá intacta en caso de que los republicanos se queden con la mayoría en el Congreso. El tema incluso preocupa a Kiev, según han reportado medios estadounidenses. Por ejemplo, en entrevista con el medio estadounidense Politico, Ivanna Klympush-Tsintsadze, ex viceprimera ministra ucraniana y actual legisladora de la oposición, señaló que en el Gobierno de Zelenski hay temor por esta jornada electoral en Estados Unidos. "Dependemos seriamente no sólo del apoyo estadounidense, sino también del liderazgo de Estados Unidos en términos de mantener el esfuerzo común de otras naciones", advirtió. En septiembre pasado, el Senado de Estados Unidos autorizó un nuevo respaldo económico a Kiev por 12.400 millones de dólares. Días antes, Joe Biden había aprobado otro paquete de ayuda militar a Ucrania por 675 millones de dólares. Mientras que el 29 de octubre, el Departamento de Defensa estadounidense avaló un nuevo paquete por 275 millones de dólares.

