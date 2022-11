https://sputniknews.lat/20221109/caso-odebrecht-en-panama-pocas-esperanzas-por-juicio-a-expresidentes-sobre-corrupcion-1132295806.html

Caso Odebrecht en Panamá: "pocas esperanzas" por juicio a expresidentes sobre corrupción

Caso Odebrecht en Panamá: "pocas esperanzas" por juicio a expresidentes sobre corrupción

Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela integran la lista de 36 enjuiciados por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En otro orden, abordamos la retirada del Ejército ruso de Jersón, en el marco de la operación especial en Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-11-09T22:00+0000

2022-11-09T22:00+0000

2022-11-09T22:00+0000

en órbita

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

vladímir putin

jersón

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporozhie

panamá

juan carlos varela

ricardo martinelli

odebrecht

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1132296855_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_753fd40af212321c53d4e6d29e7aa5f3.jpg

Caso Odebrecht en Panamá: "pocas esperanzas" por juicio a expresidentes sobre corrupción Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela integran la lista de 36 enjuiciados por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En otro orden, abordamos la retirada del Ejército ruso de Jersón, en el marco de la operación especial en Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), fue imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales, en relación con el caso Odebrecht.Su sucesor, Juan Carlos Varela (2014-2019) también fue imputado de blanquear capitales por recibir unos cheques con donaciones de la empresa de construcción brasileña al Partido Panameñista.Por la causa han sido llamadas a juicio unas 36 personas.En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de EEUU por distribuir más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos en América Latina.En Panamá, la empresa reconoció el pago de 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.A criterio del entrevistado, en el caso de estos exmandatarios llamados a juicio, "los medios, en su mayoría, lo ven como casos particulares, y no en relación con un sistema establecido desde hace siglos [en el país], lo que permitió a algunos sectores de la sociedad acumular riqueza".Según el sociólogo y docente universitario panameño, en la nación "hay pocas esperanzas sobre cualquier veredicto [contundente, contrario a los expresidentes]. La mayoría creemos que no pasará nada".En el caso de Martinelli, a criterio de De León, este "ya pactó con EEUU, si no hubiese seguido preso allí y luego en su país. Pero no lo está; lo máximo que pasará, creo, es que le impidan aspirar nuevamente a la presidencia".Rusia y su retirada de JersónEl Ejército ruso confirmó su retirada de la ciudad de Jersón y territorios aledaños, aunque no abandona los objetivos de su operación militar especial en Ucrania.Las tropas formarán una línea de defensa a lo largo del río Dniéper, confirmó el Ministerio de Defensa.Para el analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, la decisión militar responde a una mirada táctica y estratégica de Moscú.Para el experto, Rusia no ha podido ser derrotada ni en el terreno económico ni en el político ni el militar."Se están comenzando a percibir señales sobre la necesidad de negociar, porque Occidente constató que no habrá una derrota militar rusa. Y tampoco habrá una derrota política. Putin, lejos de bajar su popularidad, la está subiendo: Y no va a haber una derrota económica, los ingresos [del país]están creciendo, el rublo se ha solidificado y las sanciones contra Moscú fracasaron", dijo el analista.A criterio del entrevistado, “la situación en Europa es calamitosa y con la entrada del invierno, va a ser mucho peor”, y tampoco ayudan los resultados de las elecciones de medio término en EEUU.Para Guelfenstein, a mediados de noviembre se espera que entren en combate nuevas fuerzas rusas, que “van a cambiar la correlación de fuerzas militares y van a producir un cambio total”.“Las pérdidas humanas a EEUU y Europa no le interesan, que mueran ucranianos no les interesa, pero las pérdidas materiales sí les interesan porque eso lo están pagando ellos”, señaló.“Saben que Ucrania no tiene capacidad de pago, y ya hay afectaciones internas en la economía de algunos países, incluido EEUU, a tal punto que en sus elecciones [de medio término] había candidatos cuya campaña fue ‘cero dólares’ para Ucrania”, concluyó el analista.Estas y más noticias, las abordamos en esta edición de En Órbita.En Uruguay se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

jersón

panamá

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ricardo martinelli, jersón, ucrania, rusia, juan carlos varela, panamá, caso odebrecht, odebrecht en panamá, corrupción en panamá