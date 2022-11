https://sputniknews.lat/20221109/emprendedoras-bolivianas-ayudan-a-otras-mujeres-a-dejar-atras-la-violencia-e-independizarse-1132263667.html

Emprendedoras bolivianas ayudan a otras mujeres a dejar atrás la violencia e independizarse

Emprendedoras bolivianas ayudan a otras mujeres a dejar atrás la violencia e independizarse

La Central de Mujeres Productivas Emprendedoras fue creada con el propósito de atravesar la pandemia de COVID-19 y hoy sus fundadoras aspiran a seguir... 09.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-09T04:17+0000

2022-11-09T04:17+0000

2022-11-09T04:18+0000

américa latina

📝 reportajes

el alto

la paz

sociedad

bolivia

mujeres

derechos de la mujer

feminicidios

economía feminista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1132263979_357:0:3628:1840_1920x0_80_0_0_889573e9dd3ffb1d66b7cff2bcfad3ab.jpg

Cuatro años atrás, un grupo de mujeres de la ciudad de El Alto (La Paz) se unió en torno al feminicidio de una amiga de ellas. Noelia, de 18 años. Se conocieron exigiendo justicia y que fuera detenido el asesino, lo cual finalmente lograron.Al poco tiempo crearon la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras (Cemupe), donde dan apoyo a víctimas de violencia y se dictan diversos cursos de oficios, con la finalidad de que sean independientes, sobre todo económicamente."Esto empezó cuando una de nuestras compañeras fue asesinada, muy joven ella. Hicimos fuerza para que el juzgado detuviera al agresor. Pedimos justicia para que puedan encarcelarlo y, después de mucho tiempo, se logró eso", contó a Sputnik la secretaria ejecutiva de la Cemupe, Julia Quispe.Lo que atravesaron hasta tener justicia "nos dolió bastante. Nos unimos posteriormente, pero sobre todo desde que entramos a la pandemia de COVID-19 [marzo de 2020] nos organizamos como Cemupe", contó Quispe.La central cuenta con varias conductoras profesionales que fundaron el año pasado la Línea Lila, un servicio de transporte dirigido especialmente a mujeres de la urbe alteña."En Cemupe también hay reposteras, pollereras, tejedoras, de todo… Entonces nos hicimos una organización más productiva, para empezar a ganar dinero y generar ingresos económicos", dijo Quispe.Y explicó: "En la Línea Lila, que es el transporte de mujeres, contamos con conductoras que a la vez enseñan a otras mujeres a conducir".También aprenden en otras áreas, como gastronomía y repostería,"hasta que empiezan a vender. Obviamente, tenemos controles de calidad para apoyar mejor a las compañeras", comentó Quispe.La central también dicta diversos cursos de belleza integral, como peluquería, pintado de uñas y maquillaje."Vamos buscando nuevos emprendimientos para que nuestras compañeras puedan generar ingresos económicos. Queremos que esta organización crezca más y realmente sea de apoyo para las mujeres", afirmó la ejecutiva.Actualmente, 90 mujeres participan en sus diversos cursos. En estos cuatro años de trabajo, "400 mujeres han sacado sus licencias de conducir, se han capacitado en diferentes áreas", dijo Quispe.Según Quispe, "queremos independencia para las mujeres. Queremos ayudarnos y apoyarnos para que otras mujeres también lo hagan. Y ojalá las autoridades también nos apoyen para que las compañeras puedan hacer más cursos de capacitación y se fortalezca nuestra central".Pero "si no hay ayuda de ningún sector, entre nosotras podemos hacerlo. A lo poco, pero se puede", afirmó Quispe.Violencia que no cesaHasta el pasado 27 de octubre, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) había registrado 77 feminicidios en lo que va del año. Este organismo policial destacó que para la misma fecha de 2021 la cifra era de 95 mujeres asesinadas.En relación a su población —estimada en 11,5 millones de personas— Bolivia tiene una de las tasas de feminicidios más altas de América Latina."Hay muchos casos de violencia que pasan y no se escuchan, no se logra una justicia real. Queremos que haya justicia para todas esas mujeres que no tienen apoyo. Sabemos que es bien burocrático el tema en los juzgados. Además, hay mucha gente que tiene necesidad y no hay economía para ir un abogado que le cobra dinero", diagnosticó Quispe."Y si vamos a una defensoría, no es lo mismo. Mucha gente se queja del mal servicio social. Tal vez tenga suerte y le llegue una persona muy buena, pero no es la mayoría", evaluó.En este sentido, resaltó que en la Cemupe "tenemos un equipo multidisciplinario de abogados y psicólogos que no nos cobran nada absolutamente. Es un equipo muy bueno", dijo Quispe. Y comentó que quien necesite ayuda puede pasar por su oficina en la ciudad de El Alto.Compromiso con las mujeresAl frente de la Cemupe, acompañan la secretaria de Defensa Sindical, María Marca Gonzáles; Karen Daniela Huayta, secretaria de Culturas; Janeth Colque y Lina Gutiérrez como apoyo."Nos han pasado muchas cosas en estos cuatro años. Hay mucho machismo. Muchas veces nos dijeron que seamos invisibles, que las mujeres son para la cocina, que debemos atender a los esposos. Y atendemos a nuestras familias, pero por amor", aseguró.Por ello, "las mamás se quedan sin poder tener capacitación. Nosotras queremos capacitar a esas mujeres mayores de 40 años. Tenemos hasta una conductora de 62 años, que tres veces sacó la Categoría C", para vehículos de transporte público con más de 25 pasajeros."Las mujeres y la juventud necesitan apoyo, pero también queremos llegar a ese sector muy olvidado, el de las mujeres de 35 en adelante", dijo Quispe.La secretaria ejecutiva de Cemupe pidió agregar su número de celular, ante cualquier consulta sobre su trabajo: (+591) 7062-5640.

https://sputniknews.lat/20210414/solo-para-mujeres-crecen-los-servicios-de-transporte-exclusivamente-femeninos-1111189993.html

https://sputniknews.lat/20220131/captura-de-un-feminicida-y-violador-serial-pone-en-evidencia-los-huecos-de-la-justicia-boliviana-1120978910.html

el alto

la paz

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

📝 reportajes, el alto, la paz, sociedad, bolivia, mujeres, derechos de la mujer, feminicidios, economía feminista