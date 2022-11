https://sputniknews.lat/20221109/hasbulla-el-influencer-ruso-del-momento-conquista-argentina-1132254319.html

A sala llena y con un eufórico público que lo aclamaba, Hasbulla Magomédov —el joven ruso de 20 años que se convirtió en una estrella de las redes sociales gracias a su carisma— presentó su espectáculo en el emblemático teatro Gran Rex de Buenos Aires, en una noche plagada de entretenimiento.Cientos de personas —en su mayoría jóvenes de entre 12 y 25 años— esperaban con ansias sobre la avenida Corrientes, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, a que abrieran las puertas de la sala para ver a su ídolo, que cuenta con más de 4,7 millones de seguidores en Instagram —la actividad de Meta (Facebook/Instagram) está prohibida en Rusia por extremista—. Los fanáticos llevaban carteles, calcomanías y hasta máscaras del protagonista de la velada.Hasbulla saltó a la fama en 2021 gracias a su viralización en redes sociales como Tik Tok. El influencer —apodado Mini Khabib por su amistad con el ex campeón mundial de la UFC, Khabib Nurmagomedov— es oriundo de Majachkalá, en la República de Daguestán, Rusia, pero trascendió las fronteras y rápidamente ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo.El espectáculo, que vendió más de 2.500 entradas, contó con la participación de conocidos personajes argentinos como los humoristas Lucas Rodríguez y Roberto Galati. Acompañado por dos traductores, Hasbulla comenzó su show respondiendo preguntas de los presentadores y luego interactuó con el público, cuya edad era tan amplia que incluía desde adolescentes hasta adultos de unos 60 años.El precio de las entradas iba desde los $3.000 para las más económicas hasta los $18.000 (108 dólares) para las ubicaciones más privilegiadas —muy demandadas por los fanáticos—, lo cual llamó la atención durante las horas previas al show dado que nadie sabía a ciencia cierta en qué consistiría el espectáculo.Los asistentes festejaron eufóricos cada una de sus ocurrentes acotaciones. Pero la sala definitivamente explotó de aplausos cuando el joven ruso respondió que "el fanatismo de la gente" era lo que más le había gustado del país sudamericano.Entre las preguntas del público, fueron muy recurrentes las relativas al Mundial de Qatar 2022, que despierta esperanzas para la Argentina: el influencer, por supuesto, respondió que su favorito a ganar era el conjunto albiceleste. Hasbulla terminó de ganarse el corazón de los argentinos cuando posó con una camiseta de la selección sudamericana, en otro de los momentos más aclamados de la noche.Pero el show no se limitó a las preguntas y respuestas: en el escenario, el joven ruso incluso probó las delicias tradicionales argentinas, como los alfajores de dulce de leche. Como era de esperar, el público ovacionó su reacción tras la degustación."Su carisma y presencia me encantaron. Lo sigo hace bastante y tengo muchas ganas de verlo de nuevo", dice Matías, de 15 años, que asistió con un grupo de amigos. "Es un fenómeno. Lo que más me gustó es la libertad que tiene en el escenario", agrega uno de sus acompañantes, Nicolás, de 14.Fue tal la euforia del público que la estrella de la velada debió retirarse rodeado de guardias de seguridad, que separaban a los cientos de fanáticos que buscaban una foto o saludo de su ídolo, quien de todos modos se quedó durante varios minutos antes de despedirse de su gente.Magomédov padece de acondroplasia, una enfermedad que consiste en el tipo más común de enanismo. La condición tiene un origen genético, que afecta huesos y cartílagos y genera que los huesos de distintas partes del cuerpo se desarrollen de manera desproporcionada. Con una incidencia de 1 caso cada 25.000 nacidos, se produce debido a una mutación en el gen FGFR3, que reduce la tasa de crecimiento óseo.

