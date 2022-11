https://sputniknews.lat/20221109/la-francesa-totalenergies-sigue-suministrando-gas-ruso-a-europa-para-cumplir-compromisos-1132292120.html

La francesa TotalEnergies sigue suministrando gas ruso a Europa para cumplir compromisos

La francesa TotalEnergies sigue suministrando gas ruso a Europa para cumplir compromisos

PARÍS (Sputnik) — La empresa francesa TotalEnergies continúa suministrando a Europa gas natural licuado (GNL) de Rusia, ya que tiene compromisos con los... 09.11.2022, Sputnik Mundo

Señaló que este año, el negocio en Rusia representó solo el 2% del dinero que llega a la compañía."Nuestra presencia en Rusia hoy está motivada exclusivamente por nuestro compromiso de suministrar GNL a Europa. Si Europa decide sancionar esos envíos, los detendremos de inmediato", agregó.TotalEnergies (anteriormente Total) es una de las mayores empresas de petróleo y gas del mundo, y emplea a unas 100.000 personas en más de 130 países.En marzo anunció la suspensión gradual de sus actividades en Rusia y el cese de las inversiones en proyectos rusos, en particular en Arctic LNG 2.Además, la compañía decidió no firmar y no renovar los contratos para la compra de petróleo ruso y productos derivados del petróleo, así como suspender en Rusia el desarrollo de la producción de lubricantes.TotalEnergies posee en el territorio ruso el 19,4% de las acciones del productor independiente de gas natural Novatek; el 20% de Yamal LNG; el 10% en Arctic LNG 2; el 10% de las acciones de las terminales de transbordo en las regiones de Múrmansk y Kamchatka.Además, TotalEnergies era el propietario del 49% de la empresa conjunta Terneftegaz y del 20 por ciento del campo petrolero de Jariaga, acciones que fueron vendidas a Novatek y Zarubezhneft, respectivamente.

