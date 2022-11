https://sputniknews.lat/20221109/la-mayoria-de-los-votantes-no-quiere-que-biden-se-presente-a-un-segundo-mandato-en-2024-1132272480.html

La mayoría de los votantes no quiere que Biden se presente a un segundo mandato en 2024

La mayoría de los votantes no quiere que Biden se presente a un segundo mandato en 2024

Más de dos tercios de los votantes a la Cámara de Representantes no quieren que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, se presente a la reelección en... 09.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-09T11:30+0000

2022-11-09T11:30+0000

2022-11-09T12:27+0000

eeuu

internacional

elecciones de mitad de mandato en eeuu

joe biden

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1132273067_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_ea82d49bb04ca1e02d92579b734cc9eb.jpg

Mientras en Estados Unidos se celebran los comicios de mitad de mandato, los debates avivan en torno a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2024. Aunque Joe Biden no ha presentado oficialmente su candidatura para la próxima carrera presidencial, las encuestas muestran desde ya que los votantes no están a favor de su posible reelección.En particular, un estudio recién realizado por Edison Research reveló que más de 7 de cada 10 votantes independientes y aproximadamente 9 de cada 10 votantes republicanos dijeron que no quieren que Biden esté presente en la campaña presidencial de 2024. Por el lado de los demócratas, menos de 6 de cada 10 votantes opinaron que debería presentarse.Asimismo, menos de 6 de cada 10 votantes independientes tienen una opinión desfavorable de Biden, y casi la misma proporción desaprueba el trabajo que está haciendo como presidente. Mientras que solo 1 de cada 10 votantes demócratas no están satisfechos con el presidente actual. Además, más de 9 de cada 10 votantes republicanos expresaron su desaprobación respecto al trabajo de Biden.El expresidente de EEUU Donald Trump dio un discurso sobre sus planes para el próximo mandato. Aunque el político republicano tampoco ha presentado oficialmente su candidatura, el apoyo de su electorado mantiene un nivel bastante elevado. De hecho, más de tres cuartas partes de los votantes republicanos tienen una opinión favorable. En cuanto a los votantes independientes y demócratas, la mayoría de ellos están en contra de que se postule en 2024. Para precisar, dos tercios de los votantes independientes y más de 9 de cada 10 votantes demócratas tienen tal opinión.En general, los votantes independientes constituyen aproximadamente una cuarta parte del electorado, mientras que los votantes demócratas son aproximadamente un tercio y los votantes republicanos son poco más de un tercio del electorado.

https://sputniknews.lat/20221107/trump-discute-con-los-republicanos-la-destitucion-de-biden-que-tan-realista-es-1132197946.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, elecciones de mitad de mandato en eeuu, joe biden, elecciones presidenciales de eeuu (2024)