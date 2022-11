https://sputniknews.lat/20221109/pakistan-imran-khan-acusa-a-eeuu-de-estar-involucrado-en-el-atentado-1132270582.html

Pakistán: "Imran Khan acusa a EEUU de estar involucrado en el atentado"

Luego del atentado sufrido por el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, el investigador argentino Eduardo Moggia dialogó con GPS Internacional para... 09.11.2022, Sputnik Mundo

Un desconocido abrió fuego contra el ex primer ministro y presidente del partido opositor Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, cerca de la ciudad de Wazirabad. Al respecto, "el ex primer ministro es una figura muy controversial en la Pakistán de hoy", indicó. En primer lugar, "ello es debido a que es un líder laico, por lo que no sigue los preceptos estrictos de la liga musulmana", sostuvo.En lo que concierne a lo que ha sido su política exterior en el marco del conflicto en Ucrania, "él considera que hay que lograr la paz por medio de un acuerdo diplomático, pero no tomando la postura de la OTAN ni EEUU", indicó. En este sentido, "Khan sostiene que Pakistán no se tiene que involucrar en un conflicto de esta envergadura, el cual es muy grave incluso para el mundo asiático", expresó. Por tanto, "difiere de estar alineado con la potencia norteamericana en este aspecto", expresó.¿Cómo afecta esta crisis en la conflictiva relación con la India?El conflicto entre ambos países "es de larga data y el peligro es que ambos países cuentan con ojivas nucleares y armamentos de alta peligrosidad, con lo cual esperemos no desestabilicen la región", dijo. Mientras que la India está más alineada con Rusia, "Pakistán fue siempre ayudado por EEUU, por lo que también está en eso la rivalidad bilateral", explicó. En lo que refiere al rol de China, "luego de la reelección de Xi Jimping, el gigante asiático ha insistido en la pacificación la región", concluyó.Crece la conflictividad social en PanamáEl Gobierno liderado por Cortizo "no escucha los reclamos de los trabajadores", afirmó a Sputnik y M24 el activista del Frente Nacional por la Defensa de los Desechos Económicos y Sociales (FRENADESO) de Panamá.Los empresarios locales, agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (Conep), decidieron no ser parte de la segunda ronda del diálogo nacional, intensificando aún más el clima social en el país centroamericano. Si bien se logró sentar al Gobierno en la mesa de diálogo y negociación con los trabajadores tras los acontecimientos ocurridos a mediados de este año, "lamentablemente no ha habido la voluntad de continuar hacia una segunda fase", expresó el activista social.En este marco, "la falta de iniciativa del Gobierno se nota cuando todo el empresariado organizado ha planteado excusas para no presentarse de manera clara y propositiva, como hemos planteado los movimientos sociales en esta segunda fase de la mesa de diálogo", sostuvo Ortiz. Mientras esto siga así, "se seguirá con las acciones de calle y la lucha continuará en Panamá", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las potencias agrupadas en los BRICS en el marco de un mundo en transición.Músicos emergentes de UruguayEl Rap fue el aspecto central de nuestro bloque cultural de M24, en el que nos contactamos con Alexander y Clipper, dos jóvenes músicos uruguayos con quienes dialogamos sobre sus canciones y proyectos a futuro.

