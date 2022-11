https://sputniknews.lat/20221109/que-es-el-superhongo-candida-auris-que-alerto-a-las-autoridades-argentinas-1132294474.html

¿Qué es el 'superhongo' Candida Auris, que alertó a las autoridades argentinas?

¿Qué es el 'superhongo' Candida Auris, que alertó a las autoridades argentinas?

Un brote detectado en Buenos Aires alertó a las autoridades sanitarias por ser la primera vez que se registra en el país sudamericano. Un especialista explica cómo afecta el organismo y sus vías de contagio.

Dos personas fueron diagnosticadas con el hongo Candida auris en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.Este hongo fue registrado por primera vez en el Hospital Metropolitano de Tokio en 2009, pero diferentes casos se han confirmado en los años siguientes en Estados Unidos, El Salvador, Brasil y México, entre otros.En Argentina, se le calificó de brote, porque a pesar de ser pocas personas las afectadas, no hay antecedentes de estos diagnósticos en el país, según informó el Ministerio de Salud de la Nación, en su boletín epidemiológico.El infectólogo Ricardo Teijeiro, explicó a Zona Violeta que no es algo nuevo y tampoco es algo que se contagie masivamente."El organismo tiene billones de microbios en su estructura [en el intestino, la boca, el oído], que están estables e inclusive muchos nos defienden de muchas enfermedades", explicó Teijeiro sobre el origen de este tipo de hongos."Cuando uno por algún motivo tiene una alteración en sus defensas, como puede ser un tratamiento oncológico, este tipo de hongos puede desarrollarse. Puede ser desde una enfermedad simple hasta una enfermedad grave que podría ser mortal para el paciente, pero esto depende no solo del hongo, sino de la característica de la persona", agregó.Fiebre o escalofríos pueden ser algunos de los síntomas de esta afección.Según Teijeiro, es muy difícil decir que son los primeros casos, pues en realidad son los primeros detectados, pero, quizás, otras personas son transmisoras, solo que no se manifiesta el hongo en su organismo."Cuando uno detecta en un sistema sanitario un cuadro de estos, lo que hace es aplicar todas las medidas de prevención intrasanitaria para empezar a buscar donde está, si están contaminados los pacientes o el medio ambiente, hacer buena higiene sanitaria, buscar los recursos para la asistencia de los pacientes y de esa manera, limitar el proceso de contagio", agregó.Para tratar este tipo de hongos se aplican antimicóticos de segunda línea, pues una de sus características es que son resistentes a los tradicionales, explicó Teijeiro.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

