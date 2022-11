Rusia considera que es muy pronto para hablar de un diálogo con EEUU sobre el tratado START III

https://sputniknews.lat/20221109/rusia-considera-que-es-muy-pronto-para-hablar-de-un-dialogo-con-eeuu-sobre-el-tratado-start-iii-1132274787.html

El vocero subrayó que el Kremlin no anunciará por adelantado los contactos entre ambos países sobre la reanudación de las inspecciones.Asimismo, el portavoz desestimó que los resultados de los comicios parlamentarios intermedios en Estados Unidos lleven a una mejora de las relaciones con Rusia. "Esas elecciones no podrán cambiar nada. Las relaciones se mantienen y seguirán deterioradas", agregó.El 8 de noviembre, los estadounidenses acudieron a las urnas para renovar las dos cámaras del Congreso, actualmente bajo control del Partido Demócrata. Peskov llamó a no sobrestimar el significado de las elecciones estadounidenses para las relaciones con Rusia en el corto y mediano plazo.En cuanto a las posibles especulaciones desde Estados Unidos sobre una supuesta interferencia de Rusia en el proceso electoral, Peskov subrayó que su país estaba acostumbrado a esas conjeturas y por eso les restaba importancia.El tratado START III de armas nucleares es actualmente el único acuerdo de control de armamento que vincula a las dos grandes potencias, después de que la Casa Blanca rompiera el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.El pacto de desarme nuclear limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva.En agosto, Moscú notificó oficialmente a Washington que se retiraba temporalmente de las actividades de inspección en el marco del Tratado, pero que las reanudaría una vez que se resolvieran las cuestiones relacionadas con las sanciones que dificultaban los viajes de los equipos de inspección rusos a EEUU.

