AMLO celebra los "equilibrios" políticos en EEUU tras las elecciones de medio mandato

AMLO celebra los "equilibrios" políticos en EEUU tras las elecciones de medio mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos los republicanos no arrasaron y calificó... 10.11.2022, Sputnik Mundo

Durante su conferencia de prensa de este 10 de noviembre, el mandatario mexicano señaló que su Gobierno no tiene problema alguno en trabajar con demócratas o republicanos. Asimismo, AMLO indicó que la prevista victoria de los republicanos en la Cámara de Representantes no tendrá ninguna repercusión para México. "Había que estar pendientes porque si era una victoria aplastante del Partido Republicano [esto] podía reflejarse en lo económico, en lo financiero y sí [podía] tener una repercusión en México", dijo el mandatario.A dos días de la jornada electoral en EEUU todavía no hay resultados oficiales, pero la última actualización de CNN muestra que en la Cámara de Representantes 209 escaños serán para los republicanos y 191 para los demócratas. De acuerdo con el medio, en el Senado el panorama es más reñido porque 49 escaños van para los republicanos y 48 para el partido de Biden.Para que un partido obtenga el control de la Cámara de Representantes necesita 218 escaños, en total hay 435 escaños. Actualmente, sin contar los resultados de los comicios, los demócratas tienen 220 espacios y los republicanos 212, aunque esta proporción podría cambiar muy pronto.Para el Senado es necesario obtener 51 de los 100 escaños para controlar este cuerpo legislativo.El 9 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló en una conferencia de prensa que la jornada electoral fue "un buen día para la democracia".Desde la Casa Blanca, el mandatario destacó que la llamada "gran marea roja" no sucedió. Así lo dijo en referencia a las encuestas y los análisis que pronosticaban una victoria arrasadora para el Partido Republicano.

