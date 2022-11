https://sputniknews.lat/20221110/el-ministerio-de-defensa-de-brasil-dice-que-no-excluye-posible-fraude-en-urnas-electronicas-1132325961.html

El Ministerio de Defensa de Brasil dice que no excluye posible fraude en urnas electrónicas

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Brasil remarcó que su reciente informe sobre el sistema de votación usado en las pasadas... 10.11.2022, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

El ministerio agregó que hay importantes aspectos por aclarar, y cita un "posible riesgo a la seguridad en la generación de los programas de las urnas electrónicas".El texto también habla de la falta de comprobaciones suficientes para descartar la posible influencia de un código maligno capaz de alterar el sistema, así como restricciones a un adecuado acceso de los técnicos al código fuente (el mecanismo que hace funcionar las urnas) y a las bibliotecas de software desarrolladas por terceros.Por todo ello, el ministerio de Defensa recuerda que solicitó al TSE "con urgencia" una investigación técnica sobre los códigos que realmente fueron ejecutados en las urnas y una comisión específica de especialistas de renombre de la sociedad y de entidades fiscalizadoras.El informe ministerial, entregado a la corte electoral el 9 de noviembre, no citaba ninguna prueba de fraude, lo que fue rápidamente celebrado por el TSE, que emitió una nota dando por zanjada la polémica.En dicho comunicado, el presidente del referido Tribunal, Alexandre de Moraes, dijo recibir con satisfacción el informe final del Ministerio, "que igual que el resto de entidades fiscalizadoras no apuntó la existencia de ningún fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas en el proceso electoral de 2022".Añadió que las sugerencias de los militares para mejorar el sistema serán "oportunamente analizadas" y que las urnas electrónicas (que se usan en Brasil desde los años 90 del pasado siglo) son motivo de orgullo nacional.El esperado informe de las Fuerzas Armadas era el último recurso de los partidarios más radicales del presidente Jair Bolsonaro para seguir poniendo en duda la victoria del exmandatario Luiz Inacio "Lula" da Silva en las urnas, el pasado 30 de octubre.Desde entonces, militantes de la extrema derecha cortaron carreteras en todo el país y protestaron frente a cuarteles del Ejército para pedir un golpe militar que evitase el regreso de la izquierda al poder.Bolsonaro cuestionó durante muchos meses la seguridad del sistema electoral, sin aportar pruebas, e impulsó que el Ministerio de Defensa realizase una auditoría precisamente para reforzar su tesis de que las urnas no eran seguras.

brasil

