En Argentina aguardan un 'boom' turístico chino

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes esperan con optimismo que "se abra el mercado" para recibir una gran cantidad de turistas asiáticos. La cartera de... 10.11.2022, Sputnik Mundo

El ministro del sector, Matías Lammens, espera poder aplicar los acuerdos pactados desde 2019 entre los Gobiernos de ambas naciones que benefician al sector. Argentina logró concretar convenios entre la "mayor plataforma turística china" y el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) que incluye programas de capacitación hotelera en idioma y servicios para el turista asiático.Además, según consignó el medio Dangdai, también se avanzó en el establecimiento de códigos de vuelo compartidos por parte de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, tras la pandemia por el coronavirus, y las rigurosas medidas impuestas por el Gobierno chino, los acuerdos no pudieron capitalizarse.De los 7 millones de extranjeros que recibe Argentina, al menos 76.000 turistas eran procedentes del país asiático.Según el ministro, las acciones para promover el turismo chino no solo pretendían limitarse a Argentina sino que se buscaban extender a los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur)."Habíamos comenzado a conversar en tener estrategias conjuntas", detalló.Contrario a lo que sucede en el turismo argentino, en donde más nacionales viajan al exterior que los extranjeros que arriban al país, con el turismo chino la relación se da a la inversa.El país busca posicionarse como una atracción para los asiáticos debido a que "es un turista que gasta mucho" con un promedio de 15 noches de estadías en hoteles de 4 o 5 estrellas. Además, prefieren destinos exclusivos como la Antártida.Pese a que aún no se destraba el turismo con ese país, el segundo semestre de 2022 registró cifras más alentadoras.Para Lammens es posible adelantar que será "superavitario", algo beneficioso para la economía del país dada "la necesidad de divisas" actual."En la primera mitad de 2022 vinieron unos 2 millones y esperamos cerrar el año con 60% o más de recuperación respecto a los valores de 2019, es decir, en torno a 4 millones y medio de visitantes", concluyó.

