Liberland, la supuesta nación balcánica que firma acuerdos con la ciudad colombiana de Manizales

2022-11-10T21:39+0000

2022-11-10T21:39+0000

2022-11-10T21:39+0000

El alcalde Carlos Marín, la ciudad de Manizales y representante del partido Alianza Verde, hizo público un acuerdo con la autoproclamada nación de Liberland, en el que se prometieron 5.000 cupos para estudiar inglés —vía remota y gratuita—, con profesores nativos del insólito y autoproclamado país.Marín informó que había alcanzado "un histórico convenio" con el desconocido país balcánico y aseguró al medio colombiano El Tiempo que "esperamos que nuestra ciudad pueda aportar mucho a Liberland".Cabe mencionar que el país en realidad no existe y no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Marín habría anunciado el acuerdo a través de un video en redes sociales, el cual fue borrado horas después debido a las burlas de los usuarios y ciudadanos.¿Qué es y dónde queda Liberland?El autoproclamado país denominado Liberland nació en el año 2015 y se encuentra en la orilla oeste del río Danubio, entre Croacia y Serbia. El pequeño territorio de siete kilómetros cuadradrados, que Serbia y Croacia tildan de "chiste virtual", se encuentra en una frontera temporal entre esos dos países balcánicos, sobre la que ambos mantienen un contencioso.Fue fundada por el checo Vít Jedlicka junto a su novia y 15 amigos en 2015 y desde entonces han convocado en línea a miles de personas para que lleguen a vivir allí.Liberland tiene ciudadanos de diferentes nacionalidades que pagan un impuesto a modo de membresía con la criptomoneda llamada Mérito, la moneda nacional. Su idioma oficial es el inglés y cuenta con un jefe de Estado electo —en la actualidad, su fundador, el checo Vít Jedlicka—, dos vicepresidentes y cinco ministros y su lema es "vivir y dejar vivir"."Ahora es el tercer Estado soberano más pequeño, después del Vaticano y Mónaco", asegura su sitio web.El anuncio generó burlas y reacciones de todo tipo en redes sociales, por lo inverosímil del acuerdo con una nación no reconocida por la comunidad internacional.El medio El Colombiano sostiene que el alcalde de Manizales, Carlos Marín, de 31 años, ha sido blanco de críticas de sus conciudadanos por la celebración del convenio con el microestado europeo y asegura que "este no ha sido el único escándalo en el que ha estado inmerso" en el último tiempo.Durante el mes de agosto fue blanco de críticas por el bloqueo masivo de usuarios en redes sociales, sobre lo que argumentó, "los bloqueé en Twitter porque ni a mi mamá la dejaban descansar en paz".En octubre estuvo involucrado en un escándalo de insultos cruzados con el gerente de la lotería de Manizales, Arturo Espejo, al cual despidió desde el organismo municipal.

