Los detalles de la esperada visita del presidente chileno a La Araucanía

En su visita a la zona militarizada a raíz del conflicto mapuche, Gabriel Boric señaló que hubo "actos terroristas" cometidos contra residentes. En otro orden, abordamos un nuevo encuentro del Grupo de Puebla en Colombia. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Desde La Araucanía, el presidente Boric confirmó la creación de dos centros de apoyo a empresarios, agricultores y habitantes afectados por los reiterados ataques en la zona.El jefe de Estado inició una gira de dos días por distintas ciudades de la región (Angol, Villarica y Lonquimay) bajo estado de excepción desde octubre de 2021, medida aplicada en su momento por el mandatario Sebastián Piñera y continuada por su sucesor.Carabineros desplegó un amplio operativo, de 300 efectivos, para proteger al presidente.En la llamada Macrozona Sur existe una disputa territorial histórica entre el Estado, algunas comunidades mapuche y las empresas forestales.El conflicto se recrudeció en los últimos años, durante los cuales los ataques contra empresas forestales, y los enfrentamientos entre Carabineros y comuneros mapuches, se volvieron una constante.Según Boric, su objetivo es fortalecer el trabajo interministerial, con base en las prioridades del Gobierno y el foco en las personas y su seguridad.Su presencia fue solicitada por residentes locales, quienes piden al Estado más acciones para contener la violencia. El mandatario declaró creer que en la región "ha habido actos de carácter terrorista”.En tanto, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo paramilitar y separatista de la etnia mapuche, rechazó la visita, al considerar que busca consolidar estructuras de dominación y explotación."Para ellos, la llegada de Boric al Gobierno, representa reforzamiento de la represión en la zona, de encarcelamiento de sus líderes, y de mayor apoyo a las industrias extractivistas en la región. Para ellos no habrá diálogo mientras haya estado de excepción y militarización en la zona", opinó Trejo.En Órbita también conversó con la periodista y editora de ATON Chile, Catalina Gamboa."La visita de Boric a esta región bastante militarizada tiene que ver con abordar temas no solo relacionados con la seguridad pública, sino también con temas como salud, vivienda y trabajo, promocionados por el Estado. Detrás de este viaje puede haber intentos de acercamiento [de Boric] con mayor cautela hacia las comunidades mapuches”, declaró la entrevistada.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la realización del encuentro del Grupo de Puebla en Santa Marta, Colombia. Sputnik conversó con el diputado chileno Marco Enríquez-Ominami, uno de los fundadores del grupo, formado por líderes e intelectuales del progresismo latinoamericano.Por otra parte, en Bolivia se radicaliza el paro contra el Gobierno por parte del opositor departamento de Santa Cruz, luego de abandonar la mesa técnica para definir la fecha del censo poblacional.Sputnik conversó con el economista Mike Gemio sobre las implicancias a nivel nacional de la medida adoptada por el departamento considerado el "motor económico del país".En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

