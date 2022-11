https://sputniknews.lat/20221110/que-consecuencias-tendra-la-retirada-de-tropas-rusas-de-jerson-1132327440.html

¿Qué consecuencias tendrá la retirada de tropas rusas de Jersón?

El caso de Jersón muestra que en la jefatura militar de Rusia no hay lugar a "decisiones políticas". La prensa occidental "vende" el repliegue de las fuerzas...

¿Qué consecuencias tendrá la retirada de tropas rusas de Jersón?La batalla por la ciudad de Jersón "será decisiva" en la confrontación entre Ucrania y Rusia, afirmaban hace poco los medios occidentales en referencia a los preparativos del régimen de Kiev para tomar la urbe que ya pertenece a la Federación de Rusia.La provincia de Jersón, la mayor parte de la cual fue tomada bajo control por los militares rusos a principios de marzo, poco después del inicio del operativo militar en Ucrania, pasó a formar parte de Rusia a finales de septiembre, junto con las dos repúblicas de Donbás y la provincia de Zaporozhie, tras la celebración de referéndums de adhesión en estos territorios.El repliegue ruso en Jersón: ¿por qué Kiev y sus patrocinadores no tiene nada que celebrar?La clave para hacer creer a la ciudadanía occidental en el victorioso avance de las fuerzas del régimen de Kiev –y, de esta manera, justificar los gastos en sostenerlo militarmente y económicamente– radica en ocultar toda aquella información que contradiga esta narrativa. Un método propagandístico que se ha vuelto a aplicar en el caso de Jersón.La prensa hegemónica vende la decisión de Rusia de retirar sus tropas de esta ciudad como una gran victoria de Ucrania y como la "máxima derrota" de la operación militar especial de Moscú. Una versión que sólo puede convencer a quienes no tienen acceso a fuentes de información alternativas, donde autoridades como las de la Unión Europea realizaron una gran 'labor' en este sentido, al censurar a medios como Sputnik.Avanza la transición en Brasil al confirmarse que no hubo fraudeEl ministerio de Defensa de Brasil presentó un informe sobre el voto electrónico que corrobora que no hubo fraude electoral. Sin embargo, siguen habiendo protestas contra los resultados de las elecciones.Mientras tanto, Lula organiza su equipo para la transición y se reúne con los otros partidos políticos en el Congreso.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

