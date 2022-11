https://sputniknews.lat/20221111/catar-2022-la-fiebre-mundialista-enciende-la-pasion-de-los-argentinos-1132362348.html

Catar 2022: la 'fiebre mundialista' enciende la pasión de los argentinos

Catar 2022: la 'fiebre mundialista' enciende la pasión de los argentinos

Las expectativas puestas sobre el desempeño del seleccionado albiceleste en la competencia de fútbol se refleja en el comercio. Promociones, alta demanda y... 11.11.2022

Que Argentina es uno de los países más futboleros del mundo no es una novedad. Pero no por ello deja de sorprender la pasión con la que se vive cada cita mundialista: tras haber conquistado la última Copa América, los argentinos llegan con más expectativa que nunca a Catar 2022. El furor se siente en las calles y, por supuesto, repercute en la demanda de todos los productos vinculados al evento.El álbum de figuritas, un clásico de grandes y chicosClaudio tiene 48 años y es dueño de un kiosco que fundó hace 12. Una vida en el rubro: en sus 30 años de experiencia atravesó distintos momentos del país, siempre del mismo lado del mostrador. Como cada cuatro años, su local ofrece el tradicional álbum para completar con las figuritas (cromos) de los jugadores, estadios y logos de los equipos que disputarán la competencia en Catar.A lo largo de estas décadas en el oficio vivió distintos mundiales, pero pocas veces sintió tanta expectativa entre sus clientes. "Nunca vi algo así. La fiebre mundialista tiene mucha repercusión: la gente está loca y paga cualquier cantidad de plata por un paquete de figuritas", dice a Sputnik mientras atiende el comercio ubicado sobre la emblemática avenida Rivadavia, en el barrio de Caballito, centro de la Ciudad de Buenos Aires."La venta fue un boom. Difícilmente recuerde algo parecido a esto", afirma el experimentado vendedor. Desde el prejuicio, se podría asumir que el desafío de completar el álbum apunta a un público infantil, pero la pasión atraviesa a grandes y chicos. "Viene gente de todas las edades: muchos niños, por supuesto, pero también adultos que se acercan solos, por su cuenta", agrega.Claudio encuentra una clara explicación al alto nivel de ventas: el desempeño del conjunto albiceleste. "Creo que esta demanda es gracias a nuestra selección. El equipo le gusta mucho a la gente, y encima ganó la Copa América el año pasado. Genera mucha ilusión", sostiene mientras atiende a un grupo de adolescentes.Comodidad desde casa: la búsqueda de televisoresEl álbum de figuritas no es el único producto cuya demanda se dispara durante los mundiales. Para compartir el momento en familia o con amigos, la demanda de televisores siempre aumenta en los meses previos. Del fenómeno da cuenta Manuel, joven de 30 años que lleva más de una década como vendedor en un local de una reconocida cadena de tecnología, ubicado en el barrio de Palermo, en la zona este de la ciudad."Las ventas vienen muy bien. Se vende mucho más que en otros mundiales. Comparando con años anteriores, aumentó un montón la demanda", dice a Sputnik el comerciante, que identifica al público al que apuntan en la víspera de la competencia. "De las personas que compran televisores en la previa del mundial, diría que más de la mitad lo hace para verlo en familia o con amigos", agrega.Si los clientes buscan ver los partidos en compañía, esto se refleja en el tamaño de los equipos más solicitados: "Las pantallas que más se venden son las más grandes, que tienen desde 55 pulgadas en adelante. Las más vendidas cuestan entre 70 y 100.000 pesos [600 dólares al tipo de cambio oficial; 340 al paralelo]", sostiene Manuel.A pesar de la crisis económica que atraviesa Argentina —con una inflación que roza el 90% interanual—, Manuel cree que surtieron efecto ciertas medidas del Gobierno nacional para que no se desplomara el consumo. "Se siente el efecto de las promociones: hay hasta seis cuotas sin interés y otros planes de 30 cuotas con un interés bajo", afirma.El joven vendedor remarca que la estabilidad en el nivel de ventas en el último trimestre del año se explica en gran medida por la competencia de fútbol: "Incide mucho que sea ahora. Se dispararon las ventas en comparación con otros meses del año", plantea. Al igual que su colega, el kiosquero Claudio, Manuel considera que el mundial es particularmente popular para los argentinos: "Creo que es un momento que nos moviliza y nos une", dice.El sabor de la pasiónEl mundial de Catar despertó el ingenio de los argentinos. Además del previsible aumento en las ventas de álbumes y televisores, en esta ocasión un rubro gastronómico irrumpió en la escena con una propuesta: el gusto de helado en homenaje al seleccionado nacional.Sandra Bortolot integra la tercera generación de su familia dedicada a la heladería artesanal. "Empezó mi abuelo en 1955: este año cumplimos 67 años de amor por el oficio. Mi hija es de la cuarta generación en el rubro", le dice a Sputnik en su local familiar llamado El Piave, ubicado en el barrio de Barracas, en el sur de la ciudad.Dada su trayectoria y experiencia, Bortolot es vicepresidenta de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, la agrupación que este año lanzó un sabor disruptivo: el dulce Scaloneta, cuyo nombre remite al apodo de la selección argentina de fútbol, dirigida por Lionel Scaloni."La idea surgió pensando un sabor que fuera muy argentino y nos identificara como país. Los maestros heladeros ideamos una base de dulce de leche con trocitos de cucurucho bañados en chocolate blanco", sostiene la empresaria gastronómica. "Creemos que el dulce de leche es uno de los emblemas de los argentinos", agrega. Sandra da en la tecla: efectivamente este producto es uno de los clásicos nacionales, que incluso llegó a probar el influencer ruso Hasbulla durante su reciente visita a la Argentina.Para Bortolot, el momento del año en el que se disputará el mundial —durante el comienzo del verano argentino— fue un factor determinante para impulsar el lanzamiento del nuevo sabor de helado. "Tenemos mucho entusiasmo. Influye mucho la estacionalidad: nunca nos tocó un Mundial en esta época, con más calor", afirma.Las altas expectativas del éxito de la iniciativa tiene un fundamento cultural según la gastronómica: "el fútbol y el helado son costumbres argentinas, van emparentados para disfrutar de un partido", sostiene.

