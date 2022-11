https://sputniknews.lat/20221111/cientificos-revelan-secretos-de-la-muerte-de-otzi-la-momia-humana-natural-mas-antigua-de-europa-1132341575.html

Científicos revelan secretos de la muerte de Otzi, la momia humana natural más antigua de Europa

Científicos revelan secretos de la muerte de Otzi, la momia humana natural más antigua de Europa

Un grupo de científicos reveló nuevos detalles de Otzi, la momia humana natural más antigua de Europa. El estudio señala que el cuerpo sufrió daños... 11.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-11T20:00+0000

2022-11-11T20:00+0000

2022-11-11T20:00+0000

ciencia

momia

glaciares

antropología

otzi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1132342163_0:134:3401:2047_1920x0_80_0_0_5b627aceb4357ff06c63ff1d2cdb9f44.jpg

Otzi, mejor conocido como el hombre de hielo, fue descubierto cerca de un glaciar en los Alpes en 1991. Se calcula que tiene unos 5.200 años y es la momia natural humana más antigua conocida en Europa, ya que durante todo este tiempo quedó sepultada bajo la nieve de las montañas.A lo largo de los últimos 30 años, los científicos han estudiado los detalles de su conservación. Los investigadores han podido descubrir qué vestimenta usaba al momento de su muerte, qué tatuajes tenía, cuál fue su última comida e incluso cómo sonaba su voz. No obstante, un nuevo estudio realizado por un grupo de científicos del Departamento de Patrimonio Cultural del Consejo del Condado de Innlandet (Noruega) sugiere que el cuerpo de la momia no estuvo siempre bajo el glaciar en el que se hizo el hallazgo.Otzi habría quedado expuesto a la intemperie varias vecesLos resultados de este equipo de investigadores desmienten la teoría de que los restos de Otzi fueron conservados en un glaciar que hizo las veces de una cápsula en el tiempo, ya que solo la mitad inferior de su cuerpo sigue en perfecto estado. Lo que es más, la piel en algunas partes superiores estaba desprendida, en particular, la que recubre el hueso del cráneo se había caído en pedazos, lo que dejó la espalda y este hueso a la vista.El grupo de científicos, liderados por el arqueólogo Lars Pilø, partieron de la teoría de que uno de los artefactos que fue encontrado justo al lado del cuerpo había sido dañado durante la pelea que causó la muerte de su dueño, una de las teorías más aceptadas para explicar el estado de los artefactos y de la propia momia. Sin embargo, los nuevos resultados muestran que el daño fue causado por el hielo circundante, que se derritió y volvió a congelarse. Un proceso que tuvo lugar en varias oportunidades. Cabe destacar que otros hallazgos como esquíes antiguos, flechas y equipos de caza que no están relacionados con Otzi muestran un desgaste similar al que se produce comúnmente por el deshielo.Asimismo, Pilø y sus colegas piensan que es probable que Otzi no muriera en el lugar donde lo encontraron, ya que sus pertenencias estaban esparcidas a una distancia de seis metros. Puede que él fuera sepultado bajo la nieve y después fuera arrastrado al lugar donde se halló por el agua del deshielo.Este tipo de momificación podría ser más común de lo que se pensaba, creen los científicos, quienes han encontrado cada vez más pruebas de ello. El deshielo de los glaciares provocado por el cambio climático también ha permitido descubrir restos de personas enterradas durante décadas, artefactos y animales antiguos increíblemente bien conservados, como osos y rinocerontes lanudos.

https://sputniknews.lat/20221108/arqueologos-hallan-mas-de-20-estatuas-romanas-de-bronce-en-una-fuente-termal-de-la-toscana--fotos-1132238980.html

https://sputniknews.lat/20221027/la-momia-de-un-bebe-de-varios-siglos-revela-que-murio-por-falta-de-luz--fotos-1131882707.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

momia, glaciares, antropología, otzi