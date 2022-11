https://sputniknews.lat/20221111/dirigente-mapuche-con-la-visita-de-boric-pareciera-que-en-la-araucania-hay-una-guerra-1132366974.html

Dirigente mapuche: con la visita de Boric "pareciera que en La Araucanía hay una guerra"

El presidente chileno viajó a La Araucanía, zona de conflicto territorial entre colonos, empresarios madereros y las comunidades mapuche. El mandatario... 11.11.2022, Sputnik Mundo

La visita se enmarca dentro de la extensa militarización que vive la región —700 kilómetros al sur de la capital, Santiago— desde octubre de 2021 y ha estado precedida por una serie de ataques, como incendios a una escuela y una iglesia rurales, y cortes de rutas."No quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista", señaló Boric.El viaje "se da en un contexto en que la zona está en una situación bastante compleja, pero también se traduce en que es una de las líneas prioritarias para el Gobierno", dijo a Sputnik la cientista política Valentina Orellana, de la Universidad Alberto Hurtado,Las regiones de La Araucanía, Bío Bío, Los Lagos y Los Ríos conforman una zona de pertenencia histórica de la nación mapuche, cuya lucha se centra, principalmente, en la restitución de sus tierras ancestrales.El mandatario anunció el 10 de noviembre la implementación del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado en la Región de La Araucanía, el cual priorizará tres tipos de delitos: robo de madera, fiscalización de armas y seguridad agroalimentaria.El plan de seguridad dispone 20.929 millones de pesos (23,4 millones de dólares) para mejorar la vigilancia; se contempla la asignación de siete furgones Z —que tienen calabozo para trasladar detenidos— y la reposición de 33 vehículos policiales.Para los representantes mapuche, los anuncios del presidente obedecen "a una senda guiada por los poderes fácticos de la región y a nivel nacional, principalmente empresariales. Todo el contexto que envuelve la visita con el aparataje de seguridad, con los 100 carabineros de élite que llegaron la noche anterior, prácticamente pareciera que acá hubiera una guerra", dijo a Sputnik Miguel Melín Pehuen, representante de la Alianza Territorial Mapuche."En Temuco hay una población que se llama Santa Rosa. Antes se conocía como La Matanza y esa población está llena de cadáveres mapuche, de miles de cadáveres mapuche asesinados por el Ejército de Chile", dijo Melín.El dirigente explicó que no está comprobado que hayan sido mapuche quienes quemaron la iglesia o la escuela. "Perfectamente puede estar asociado a un montaje, como, por ejemplo, a los carabineros involucrados en el robo de madera, etcétera"."La desproporcionada" comparación de BoricEl mandatario hizo una polémica comparación entre los atentados incendiarios en la zona y el proceder "de los nazis en la década de 1930". Además se refirió a los ataques como "actos terroristas" y que sus responsables eran unos "cobardes"."¿Saben a lo que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia que vimos hoy? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas (...) No quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño", dijo el presidente.Para Orellana, la comparación hecha por el mandatario es "desproporcionada", y considera que las declaraciones fueron "un poco irresponsables".Boric "continúa la lógica de la Concertación"El dirigente de la Alianza Territorial Mapuche explicó a Sputnik que a poco de llegar a La Moneda, el Gobierno de Boric decidió seguir la lógica "concertacionista".La Concertación de Partidos por la Democracia fue una coalición de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010, que mantuvo el modelo económico de la dictadura cívico-militar (1973-1990).El dirigente mapuche criticó la continuidad de la política de La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), creada en 1993 por medio de la Ley Indígena 19.253, que tiene como objetivos la promoción, la coordinación y la ejecución de la acción estatal de los planes de desarrollo de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas de Chile.Melín cuestionó cómo se restituyen las tierras indígenas a través de la Conadi, la cual compra los terrenos y los entrega a las comunidades. Sin embargo, "hay un agujero negro desde la tasación hasta la compra, o sea intermediario, y ese es un mundo que no se ha desempolvado"."Entiendo que van a seguir comprando tierra con una indemnización y pagos millonarios a la adquisición de los territorios que fueron confiscados y regalados a los colonos, es un negocio tremendo", agregó.

