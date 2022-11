https://sputniknews.lat/20221111/hallan-el-cuerpo-de-un-astronomo-ingles-desaparecido-en-el-desierto-chileno-1132336489.html

Hallan el cuerpo de un astrónomo inglés desaparecido en el desierto chileno



Este jueves 10 de noviembre fue hallado el cuerpo sin vida del astrónomo británico Thomas Marsh, quien no era visto desde el 15 de septiembre, cuando abandonó...

Carabineros de Chile confirmó que el hallazgo del cuerpo del Marsh, luego de una intensa búsqueda en la región de Coquimbo, al norte de Chile, donde se encuentra el observatorio, en una zona que limita con el desierto de Atacama."Ante intensa búsqueda de equipo multidisciplinario de Carabineros, encontró el cuerpo sin vida de astrónomo extraviado desde el 16 de septiembre. Lamentamos entregar esta triste noticia y expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos", comunicó la policía militarizada en Twitter."Esta búsqueda se extendió por más de 50 días. A ella se incorporaron recursos logísticos como un avión vigía, helicóptero, drones", entre otros elementos desplegados para el trabajo en el área, reconoció el jefe de la IV Zona de Carabineros, el general Juan Muñoz.La última persona que vio a Marsh con vida en el observatorio fue un estudiante de tesis británico, quien presenció un comportamiento extraño del astrónomo la última noche que lo vio con vida. Marsh y el estudiante se conocieron en 2021, en la Universidad de Warwick —en Coventry, centro de Inglaterra—. El astrónomo invitó al joven a conocer los observatorios en Chile y trabajar con los telescopios del complejo. El estudiante llegó a La Silla el 14 de septiembre.Luego de trabajar todo el día juntos, durante la noche del 15 de septiembre Marsh le gritó al estudiante: "No estoy contento con lo que tú haces, no tienes ningún interés por la astronomía, la física o la ciencia. Eso me molesta, fue al azar. Continuamos mañana", según la declaración del joven a la que accedió T13.Al día siguiente Marsh y el joven tenían una reunión con un operador del telescopio, pero el astrónomo no fue. Lo buscaron en vano por el complejo.Otras personas del observatorio declararon que recibieron extraños e-mails de Marsh. Incluso esa misma noche el astrónomo envió un mensaje "confuso" a su esposa, según supo luego uno de los trabajadores de La Silla.En un comunicado oficial, el rector de la Universidad de Warwick, Chris Ennew se refirió al hallazgo del cuerpo:"Sé lo terrible que es este momento para los colegas que conocieron a Tom y lo consideraron un amigo cercano, así como un académico y mentor inspirador", agregó el rector.

