La peligrosa comparación que hizo Gabriel Boric en su primer viaje a La Araucanía

La peligrosa comparación que hizo Gabriel Boric en su primer viaje a La Araucanía

El mandatario chileno viajó a La Araucanía, zona de conflicto territorial entre colonos, empresarios madereros y comunidades mapuche, y donde se han registrado... 11.11.2022, Sputnik Mundo

El presidente Gabriel Boric viajó por primera vez en nueves meses de mandato a la región de La Araucanía, a 700 kilómetros al sur de Santiago, zona de pertenencia histórica —junto a las regiones del Biobío, Los Lagos y Los Ríos— de la nación mapuche, que reivindica la restitución de tierras ancestrales como eje principal de su lucha."Comenzamos la gira a La Araucanía para fortalecer el trabajo interministerial en base a las prioridades de nuestro Gobierno en la región, con el foco puesto en las personas y su seguridad", escribió el presidente en redes sociales.El arribo de Boric a la zona se produce en un contexto de rechazo al mandatario por parte de grupos reivindicativos de la causa mapuche como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y de ataques incendiarios que destruyeron una escuela y una iglesia patrimonial en la zona.El mandatario comparó los atentados incendiarios en la zona con el proceder "de los nazis en la década de 1930", los tildó de "actos terroristas" y a sus responsables como "cobardes", que no amedrentarán ni a él ni a su Gobierno.La visita de Boric, confirmada a última hora del miércoles por razones de seguridad, debido a los incidentes incendiarios, ha recibido críticas incluso por alojarse en un regimiento militar de la zona."Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que privando de educación a los niños o de un templo donde practicar su fe a las personas de La Araucanía no van a lograr intimidarme a mí o a mi Gobierno (...) son unos cobardes", afirmó Boric, según consigna el medio chileno El Mercurio.La CAM emitió el miércoles 9 un comunicado a través de redes sociales para rechazar y "sabotear" el primer viaje del presidente a la zona."Boric pisará nuestro territorio ancestral, mientras en este se expanden los proyectos extractivistas y se llenan las cárceles de presos políticos por defender territorio y la libertad de nuestra nación, lo que confirma la decisión del Gobierno de consolidar una estrategia neofascista para combatir al movimiento mapuche. Son los terratenientes, colonos y empresarios forestales a los que Boric pretende dejar tranquilos con su visita", señalan.El presidente Boric ha renovado 11 veces el estado de emergencia en la región desde que asumió su mandato, a pesar de que en el pasado afirmó estar en contra de esta medida de seguridad desde que su antecesor Sebastán Piñera (2010-2014, 2018-2022) la declarase por primera vez en octubre de 2021.Desde el entorno del presidente, señalan que lo primordial de la visita es la búsqueda de un diálogo "con comunidades no violentas", y avanzar en políticas públicas de infraestructura, restitución de tierras y desarrollo rural.El exalcalde de Temuco, capital de la región de La Araucanía, y exdiputado René Saffirio afirmó al canal Vía X que "ni siquiera a Carabineros le interesa que este conflicto se resuelva", porque "han hecho de este conflicto un negocio".Saffirio sostuvo que para los empresarios madereros de la zona y las fuerzas de seguridad "es importante que el conflicto se mantenga, porque quienes tienen interés en explotar extensiones madereras, tienen detrás una red para delinquir en el sentido de vender la seguridad a ese empresario que quiere explotar la zona"."Primero montan un escenario de inseguridad, simulan ataques y luego los compradores de esos terrenos terminan pagándole a una red con oficiales de todo rango", subrayó, en un contexto en el que las empresas forestales tienen beneficios tributarios y seis veces más territorio que la comunidades mapuches, con alrededor de tres millones de hectáreas.

