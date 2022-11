https://sputniknews.lat/20221111/las-causas-contra-la-vicepresidenta-argentina-cristina-fernandez-de-kirchner-1132364309.html

Las causas contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner

Las causas contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner

La exmandataria, que reúne más de una decena de causas judiciales en su contra, ha repetido que se trata de un ‘lawfare’, es decir, que las acusaciones y... 11.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-11T20:26+0000

2022-11-11T20:26+0000

2022-11-11T20:26+0000

américa latina

argentina

cristina fernández de kirchner

política

lawfare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103663/57/1036635742_0:66:2977:1741_1920x0_80_0_0_9c0b72a5b61a3da356baa4b6c0c3238d.jpg

Un fiscal de la Cámara de Casación busca revocar el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur-Los Sauces donde se acusaba a la dirigente de asociación ilícita y lavado de dinero en los hoteles que pertenecen a empresas familiares en Calafate, en la provincia de Santa Cruz.Este jueves 10 de noviembre el fiscal Mario Villar solicitó a los jueces a cargo del caso conocido como Hotesur-Los Sauces la anulación del sobreseimiento de la vicepresidenta realizado el 26 de noviembre de 2021.Fernández de Kirchner fue acusada de asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas en el marco de su segundo mandato como presidenta de Argentina entre 2011 y 2015.Sin embargo, la Cámara de Casación Penal debía decidir si ratificaba o no el sobreseimiento. De acuerdo con La Nación, la próxima audiencia del caso tendrá lugar el 24 de noviembre.Además, la expresidenta (2007-2015) ha tenido en su haber más de una decena de causas judiciales. En su mayoría, iniciadas luego del inicio de la administración de Mauricio Macri (2015-2019), de acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).Para la institución que estudia fenómenos políticos y sociales de la región, las causas contra la vicepresidenta argentina constituyen "un ejercicio sistemático de persecución por lawfare".“Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”, dijo recientemente la vicepresidenta, al referirse a las causas judiciales y a la lentitud de los jueces en la investigación del atentado en su contra el 1 de septiembre.Este lunes 7 de noviembre y en el marco de varias causas judiciales que avanzan en su contra, la vicepresidenta advirtió que la justicia argentina opera en línea con los intereses del macrismo.Causas contra Cristina Fernández

https://sputniknews.lat/20220824/la-acusacion-contra-cristina-fernandez-renueva-el-lawfare-contra-la-izquierda-regional-1129714048.html

https://sputniknews.lat/20211008/el-sobreseimiento-de-cristina-fernandez-desnuda-que-la-mayoria-de-las-causas-fueron-armadas-1116921784.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, cristina fernández de kirchner, política, lawfare